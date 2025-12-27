”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

HV71 har en mardrömslik skadelista. I gårdagens match saknades hela tio spelare – och nu är även Justin Kloos och Jonathan Ang osäkra inför morgondagens match mot Rögle, rapporterar Jönköpings-Posten.

Justin Kloos är nästa spelare på HV71:s mardrömsliknande skadelista.

Foto: Michael Erichsen / Bildbyrån.

Det blåser positiva vindar i HV71 rent resultatmässigt. Två raka segrar och glappet till säker mark minskar sakta men säkert. Samtidigt har laget en enorm frånvarolista, som fortsätter att växa. Inför mellandagsmatcherna valde de att låna in Arvid Degerstedt och Gustav Olhaver från Mora för att minska krisen.

Men nu ser det ut som att ytterligare namn försvinner.

Backtalangen Karl Annborn är indisponibel samtidigt som även Jonathan Ang och Justin Kloos saknades under dagens träning. Det gör att man nu riskerar att vara utan hela 13 spelare i morgon när man möter Rögle på hemmaplan. För JP berättar också Anton Blomqvist att det inte handlade om vila.

— Nej, de är frågetecken, säger han till tidningen.

Justin Kloos gjorde två mål i går och Jonathan Ang ett. De båda är två spetsspelare och blir svåra att ersätta. Från U20-laget har tidigare bland annat Wille Magnertoft och Noel Skarby flyttats upp för att täcka upp i krisen. Samtidigt spelade man även med både Malte Gustafsson och Oscar Söderström, båda födda 2008, i gårdagens match.

Det är med andra ord en hel del frågetecken i laget inför morgondagens match.

Source: HV71 @ Elite Prospects