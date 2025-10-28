556 dagar hade gått sedan den senaste fullträffen i SHL. Då klev Linus Lindström fram för HV71 – i ångestmötet med Linköping.

– Det var skönt att spräcka den där så att man slipper tänka på det, säger han i TV4 under 3–2-segern.

Linus Lindström vid sitt senaste SHL-mål (höger). Foto: Bildbyrån (montage).

”Det har varit lite annorlunda. Jag var ju borta ett år. Nu har jag haft en lite tuff start. Jag försöker jobba på varje dag och bara bli bättre och bättre för att få allt att lossna”.



Så lät det när Linus Lindström nyligen öppnade upp om första tiden i HV71 i en intervju med hockeysverige.se. Forwarden hade då gjort 14 matcher i sin nya klubb efter den långa frånvaron som gjorde att han missade hela 2024/25, men stod allt jämnt på noll inspelade poäng.



Idag, tisdag, var det dags för ett ångestmöte mot rivalerna i Linköping. Då klev Lindström till slut fram – 556 dagar efter sin senaste fullträff i SHL.



– Ja, det var efterlängtat. Det var skönt att spräcka den där så att man slipper tänka på det, säger han om poängnollan i TV4.

– Det sitter lite grann, det tar ju på självförtroendet. Sen när man får lägena är man inte lika skarp som när man är annars när man bara spelar på instinkt. Det var skönt att få dit den.

Vinnare – trots missnöjet: ”Kan spela bättre”

Målet innebar 2–1 i matchen för HV71, men även att laget var på väg mot sin första seger på bortaplan denna säsong. Linköping, som låg sex poäng för jumbon inför nedsläpp, ligger själva sist i hemmatabellen.



– Jag tycker att vi kan spela mycket bättre. Andra perioden är vi lite slarviga och ger dem mycket kontringar istället för att få ner den djupt och låta dem få jobba för det istället, säger Lindström.



Linköping fick in en kvittering i tredje perioden genom Zion Nybeck, men ett skott från Axel Rindell säkrade 3–2-segern för HV71. Lindström, som var på isen även vid det målet, noterades för en assist. Hans andra poäng i HV-tröjan.

Source: Linus Lindström @ Elite Prospects