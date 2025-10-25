Nyförvärvets tuffa start: “Frustrerande”

Linus Lindström gör sin första säsong i ett annat lag än Skellefteå. Säsongsinledningen i HV71 har dock inte gått som han hoppats: noll poäng på 13 matcher.

– Jag har haft en lite tuff start. Jag försöker jobba på varje dag, säger Lindström till hockeysverige.se.

Linus Lindström har fått en tuff start i HV71.

Foto: Bildbyrån

GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

HV71 har fått en tuff inledning på SHL-säsongen och ligger fortsatt på en sista plats. En spelare som fortfarande inte har fått det att stämma är Linus Lindström.



27-årige centern värvades av HV från Skellefteå inför denna säsong. Under sina 13 inledande matcher har Lindström dock inte gjort en enda poäng.



– Det har varit lite annorlunda. Jag var ju borta ett år. Nu har jag haft en lite tuff start. Jag försöker jobba på varje dag och bara bli bättre och bättre för att få allt att lossna. Så det är bara att fortsätta jobba på, så kommer det att komma. Det har varit en lite frustrerande start, säger Lindström till hockeysverige.se.



Det har inte kommit några poäng än. Känner du dig lite ringrostig från förra säsongen?

– Jag har inte fått med studsarna riktigt. Jag har haft lite chanser. Såklart känner jag att jag kan spela bättre själv och spela lite bättre med puck och offensivt. Jag har försökt jobba på det de senaste matcherna. Jag har haft mer puck då än vad jag hade första åtta. Det är bara att fortsätta jobba på det på träning och allt möjligt så kommer det att komma. Det känns det som.

Från topplag till bottenlag: “Ska vända det här”

Lindström gjorde sin comeback i säsongspremiären när HV mötte Örebro. Centern hade inte spelat en enda match under förra säsongen när han fortfarande var en del av Skellefteå.



Flytten till HV innebar även Lindströms första gång som han skulle spela för en annan klubb än Skellefteå. 27-åringen gick alltså från att spela med Skellefteå och ta ett SM-guld till jumbon HV71.



På frågan ifall Lindström ser någon skillnad i att spela med ett topplag, kontra ett bottenlag svarar han på följande vis.



– Egentligen inte. Det är många matcher kvar under säsongen. Vi tror på det fortfarande. Hålla gameplan hela vägen, så kommer vi att vinna matcher till slut.



Hur tycker du att du har kommit in i HV:s organisation?

– Jag tycker att jag har kommit in bra. Det är väldigt härliga grabbar i laget och allt runtomkring. Det är en bra känsla. Vi ska vända det här tillsammans, säger Lindström.

Linus Lindström vann SM-guld med Skellefteå 2024.

Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

“Alla driver på som i Skellefteå”

Skellefteås organisation har ofta hyllats som väl fungerande, hela vägen från ekonomin och ledningen till ungdomsverksamheten och lagen. Det har även lett till att Skellefteå behållit sin position som topplag under flera år.



HV har å andra sidan haft flera tuffa säsonger och befinner sig nu återigen på sistaplatsen. Lindström menar dock att jönköpingsklubben befinner sig på rätt väg och att han litar på organisationen han nu befinner sig i.



– Jag tycker att alla driver på som i Skellefteå. Skellefteå har ju haft det under en längre tid, men jag tycker att alla som är i HV nu driver på. Alla vill framåt. Alla försöker hitta vägar och bli bättre varje dag. Det är det som kommer göra så att det blir framgång till slut. Det är allt från kontoret till köket och alltihop. Man måste bara få lite vinster, lite självförtroende så kommer det bli bra, säger Lindström.



HV åkte ut ur SHL säsongen 2020/2021 men tog sig tillbaka året därpå. Sedan dess har Jönköpingsklubben befunnit sig botten av tabellen. De två senaste säsongerna har HV lyckats kvala sig kvar men ser nu återigen ut att hamna på en bottenplacering.

Det ligger bakom förlusterna: “Måste vara konsekventa”

Under torsdagens bortamatch mot Frölunda hade HV ett stort spelövertag i de första 13 minuterna innan hemmalaget kopplade greppet om matchen. Enligt Lindström är detta ett återkommande problem.



HV har haft många bra perioder i olika matcher när de var det drivande laget. Sedan har Jönköpingslaget tappat spelet och hittat vägar att förlora matcherna.



Är det just konsekvensen i matcherna som saknas, att ni måste vara mer konsekventa över 60 minuter?

– Ja, det tycker jag. Exakt som du säger. Hålla ihop det med att följa gameplanen hela vägen. Jag tycker vi gör det första 13 mot Frölunda, då spelar vi riktigt bra. Sen börjar vi ge dem lite chanser och lite momentum och de tar vara på det. Vi spelar bra i väldigt många matcher under en viss tid. Men vi måste bara hålla i det hela tiden och vara konsekventa, så kommer vi vinna matcher, säger Lindström.



Centern menar även att han behöver jobba på sitt eget spel för att kunna hjälpa laget mer. Lindström vill våga spela mer och hålla mer i pucken istället för att vara stressad, vilket han upplever att han har varit. Det återstår att se om HV lyckas bryta sin nedåtgående trend och Lindström lyckas göra sin första poäng för sitt nya lag.



På lördag ställs HV inför en ny tuff utmaning när de får besök av tabelltvåan Rögle. Matchstart kl 18.00.

