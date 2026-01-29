”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Måstematch i bottenstriden.

Då kliver HV71 ut och krossar Örebro med 5-1 för att ta en livsviktig seger och hålla hoppet vid liv.

– Det är jätteviktigt, säger tränaren Anton Blomqvist till TV4.

Örebro åker på en tung förlust mot HV71 i bottenstriden. Foto: Johan Bernström/Bildbyrån

I helgen såg det mörkt ut för HV71. Örebro tog en skrällartad seger borta mot Frölunda samtidigt som HV sedan gjorde en svag insats och förlorade hemma mot Brynäs. Därmed ökade avståndet mellan lagen kring kvalstrecket till sex poäng. I kväll möttes lagen i en renodlad sexpoängsmatch där Örebro hade kunnat rycka och öka avståndet till nio poäng vid seger, men vid en HV-vinst hade gapet minskat till bara tre poäng.

Efter att ha stått för en svag match i lördags kom HV71 ut mycket starkare i kväll. De inledde med mycket energi i matchen mot Örebro och fick även utdelning tidigt. Hugo Fransson skickade ett höstlöv ner mot kassen som studsade och ställde en skymd Jhonas Enroth i Örebro-kassen. 0-1 efter första perioden gjorde att HV var i förarsätet. Men Örebro svarade upp i andra perioden och där var i stället hemmalaget det bättre laget.

HV71 krossar Örebro i bottenmötet

HV71 drog på sig flera utvisningar och Örebro fick chans på chans i powerplay utan att göra mål. Till slut fick närkingarna sedan utdelning när finske stjärnan Kalle Kossila fick in kvitteringen till 1-1. Men när HV71 fick spela powerplay i slutet av perioden kunde bortalaget återta ledningen. Axel Rindell spelade över till Jonathan Ang som pricksköt in 1-2 och HV gick återigen in i periodpausen med ledning.

Örebro drog sedan på sig en ny utvisning direkt när tredje perioden började och HV71 utnyttjade läget igen. Den här gången sköt Rindell själv och pucken gick in för 1-3 efter HV:s andra raka PP-mål. Örebro fick ytterligare ett par lägen i powerplay och skapade mängder med chanser mot Felix Sandström, men HV-målvakten stod för en stark insats. Tack vare det kunde bortalaget säkra vinsten när Nikola Pasic sköt ett skott som gick in lite väl lätt bakom Örebro-målvakten Jhonas Enroth.

Det hände inte mycket mer i matchen utan HV71 kunde hålla undan för att ta tre oerhört viktiga poäng. Slutresultatet skrevs till 1-5 sedan Oskar Stål Lyrenäs gjort ett sent mål för bortalaget.

Örebro – HV71 1–5 (0-1,1-1,0-3)

Örebro: Kalle Kossila.

HV71: Hugo Fransson, Jonathan Ang, Axel Rindell, Nikola Pasic, Oskar Stål Lyrenäs.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects