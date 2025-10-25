HV-backen rasar: ”Jag är sjukt förbannad”

21–7 i skottstatistiken, men 0–3 på resultattavlan. Efter två perioder mot Rögle kunde inte HV71:s Niklas Hansson hålla tillbaka känslorna.

– Ska jag vara helt ärlig så är jag ganska förbannad. Jag tycker inte att vi gör det vi snackar om, säger han kritiskt i TV4.

Niklas Hansson. Foto: Bildbyrån/Simon Eliason och TV4 (skärmdump).

12–3 i första perioden, 9–4 i andra.



Trots ovanstående skottstatistik gick HV71 in i tredje perioden mot Rögle med 0–3 på tavlan. Fredrik Olofsson, Isac Solberg och Karson Kuhlamn var de enda målskyttarna i matchen och Frederik Dichow hade räddat fyra av sju puckar. Då tappade Niklas Hansson tålamodet.



HV-backen ställde sig för att göra en intervju i TV4, men kunde inte hålla tillbaka känslorna.



– Ska jag vara helt ärlig så är jag ganska förbannad. Jag tycker inte att vi gör det vi snackar om. Vi vet om att de kommer komma ut hårt, att de kommer spela enkelt. Vi sa att vi skulle göra detsamma, men ändå är det dem som får de långa anfallen och vi har det jobbigt där nere. Det får vara mer handling och mindre snack nu från vår sida, säger han och fortsätter om målskyttet.

– Vi måste grisa in några puckar. Vi kommer inte göra några sköna mål. Matchen avgörs framför mål och just nu förlorar vi duellerna. Vi har gjort det alldeles för mycket nu, så ska jag vara ärlig så är jag sjukt förbannad.

Experten: ”Har väl inte motsvarat de förväntningarna”

När dessa ord senaren når studion i TV-sändningen menar experterna att det är förståeligt.



– Rimligt att vara med tanke på var HV befinner sig just nu. Säkert besviken på sin egen insats den här hösten också. Han värvades in för att vara en toppback i HV71, men har väl inte motsvarat de förväntningarna om vi ska vara helt ärliga, säger Adam Johansson.

– HV71:s stora räddning är att det finns fler lag som också är urusla, tillägger sedan Petter Rönnqvist.



Matchen pågår! Texten uppdateras.