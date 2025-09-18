Andreas Borgman saknades för HV71 i förlusten mot Brynäs.

Nu kommer HV också med ett första besked om stjärnbackens status.

– Han kommer att vara borta ett tag, säger tränare Anton Blomqvist.

HV71 kommer att få klara sig utan Andreas Borgman den kommande tiden. Foto: Bildbyrån

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

HV71 har fått en tuff start på den nya säsongen och som om det inte vore nog har även stjärnbacken Andreas Borgman gått sönder tidigt.

Borgman utgick skadad i tisdagens bortamatch mot Växjö och var sedan inte heller med i kvällens hemmamatch mot Brynäs. Nu ger HV71 ett första besked om Borgmans status.

– Han kommer att vara borta ett tag här framöver. Exakt hur länge vet jag inte, men han spelar inte på lördag i alla fall, säger tränaren Anton Blomqvist.

Läkarens svar om Andreas Borgman

Enligt HV71:s lagläkare Jonas Kalman är det för tidigt för att sätta en prognos för hur länge Andreas Borgman kommer att vara borta.

– Han spelade inte idag som ni såg och han spelar inte på lördag heller. Vi får se litegrann efter det. Det är en underkroppsskada men vi kommer att ha nya besked nästa vecka, säger Kalman.

Borgman kommer att undersökas mer noggrant under fredagen.

– Vi har lite fler utredningar på gång här så vi tar det dag för dag. Men han kommer inte spela på lördag, det är det jag kan säga nu, säger Jonas Kalman.

Source: Andreas Borgman @ Elite Prospects