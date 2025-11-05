HV71:s Olle Alsing har missat två matcher efter huvudtacklingen från Linköpings Adam Hofbauer. Nu sprids glädjande bilder på kaptenen.

– Förhoppningsvis kör vi fullt ös imorgon, säger han till Jönköpings-Posten under onsdagen.

Olle Alsing, kapten i HV71. Foto: Bildbyrån/Carl Sandin.

”Han har hjärnskaknings-symptom utifrån att han fick en tackling rakt i huvudet så han spelar inte mer”



Så lät det i TV4 när HV71:s huvudtränare Anton Blomqvist bekräftade skadan på Olle Alsing under rivalmötet med Linköping, 29 oktober. Därefter kom en bekräftelse från klubben om att både Frederik Dichow och lagkaptenen skulle bli borta till uppehållet på grund av huvudskador.



Nu kan Jönköpings-Posten sprida glädjande bilder på Alsing – på is med laget.



– Det är bra. Det känns bra. Hade röd tröja på mig idag. Det betyder ingen kontakt, men förhoppningsvis imorgon kör vi fullt ös, säger han till tidningen under onsdagen.



HV-kaptenen har missat två matcher (Djurgården och Timrå borta) sedan den där smällen från LHC:s Adam Hofbauer, men meddelar att han siktar på en comeback efter landslagsuppehållets slut då HV71 möter Växjö på hemmaplan, 13 oktober.



– Det är planen säger han till Jönköpings-Posten.

Source: Olle Alsing @ Elite Prospects