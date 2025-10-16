HV71 körde över Djurgården – efter stjärnans show

HV 71 segrade – 7–3 mot Djurgården

HV 71:s Jonathan Ang tvåmålsskytt

Niklas Hansson matchvinnare för HV 71

Hemmalaget HV 71 vann mot Djurgården i SHL. 7–3 (0–0, 4–2, 3–1) slutade torsdagens match.

Jonathan Ang gjorde två mål för HV 71

Den första perioden slutade mållös. I andra perioden var det HV 71 som dominerade. Laget vann perioden och ställningen efter två perioder var 4–2.

4.24 in i tredje perioden slog Andreas Borgman till på pass av Jonathan Ang och Hugo Pettersson och ökade ledningen.

9.24 in i perioden nätade Djurgårdens Charles Hudon på pass av Gustav Lindström och Jacob Josefson och reducerade. Men mer än så orkade Djurgården inte med.

Efter 10.59 slog Oskar Stål-Lyrenäs till framspelad av Lukas Rousek och Andreas Borgman och ökade ledningen för HV 71.

Hugo Pettersson stod för målet när laget punkterade matchen med ett 7–3-mål med 1.04 kvar att spela framspelad av Niklas Hansson och Jonathan Ang. 7–3-målet blev matchens sista.

Jonathan Ang gjorde två mål för HV 71 och tre målgivande passningar och Hugo Pettersson stod för ett mål och två assists. Jacob Josefson hade tre assists för Djurgården.

Nästa motstånd för HV 71 är Rögle. Djurgården tar sig an Brynäs hemma. Båda matcherna spelas lördag 18 oktober 15.15.

HV 71–Djurgården 7–3 (0–0, 4–2, 3–1)

SHL, Husqvarna Garden

Andra perioden: 1–0 (26.00) Jonathan Ang (Martin Johnsen), 1–1 (26.43) Anton Frondell (Jacob Josefson, Colby Sissons), 2–1 (30.53) Riley Woods (Justin Glenn Kloos, Axel Rindell), 3–1 (37.23) Jonathan Ang, 3–2 (38.39) Joseph Snively (Marcus Krüger, Jacob Josefson), 4–2 (39.01) Niklas Hansson (Jonathan Ang, Hugo Pettersson).

Tredje perioden: 5–2 (44.24) Andreas Borgman (Jonathan Ang, Hugo Pettersson), 5–3 (49.24) Charles Hudon (Gustav Lindström, Jacob Josefson), 6–3 (50.59) Oskar Stål-Lyrenäs (Lukas Rousek, Andreas Borgman), 7–3 (58.56) Hugo Pettersson (Niklas Hansson, Jonathan Ang).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 2-1-2

Djurgården: 2-0-3

Nästa match:

HV 71: Rögle BK, hemma, 18 oktober

Djurgården: Brynäs IF, hemma, 18 oktober