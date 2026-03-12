HV 71 höll nollan och vann mot Växjö

Seger för HV 71 med 3–0 mot Växjö

Hugo Pettersson matchvinnare för HV 71

Andra raka förlusten för Växjö

HV 71 höll nollan när laget vann på hemmaplan mot Växjö i SHL. Matchen slutade 3–0 (0–0, 1–0, 2–0).

Brynäs nästa för HV 71

Första perioden blev mållös.

9.55 in i andra perioden gjorde HV 71 1–0. Målskytt var Hugo Pettersson med assist av Axel Rindell och Jonathan Ang.

16.49 in i tredje perioden slog Santeri Hatakka till på pass av Axel Rindell och Nikola Pasic och ökade ledningen. Justin Kloos gjorde också 3–0 på pass av Jonathan Ang och Andreas Borgman efter 19.35.

Med en omgång kvar är HV 71 sist i serien medan Växjö är på tredje plats.

Lördag 14 mars 15.15 möter HV 71 Brynäs borta i Monitor ERP Arena medan Växjö spelar borta mot Timrå IK.

HV 71–Växjö 3–0 (0–0, 1–0, 2–0)

SHL, Husqvarna Garden

Andra perioden: 1–0 (29.55) Hugo Pettersson (Axel Rindell, Jonathan Ang).

Tredje perioden: 2–0 (56.49) Santeri Hatakka (Axel Rindell, Nikola Pasic), 3–0 (59.35) Justin Kloos (Jonathan Ang, Andreas Borgman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 2-1-2

Växjö: 2-0-3

Nästa match:

HV 71: Brynäs IF, borta, 14 mars 15.15

Växjö: Timrå IK, borta, 14 mars 15.15