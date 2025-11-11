”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Hugo Hävelid har inte lyckats etablera sig i Djurgården den här säsongen och lånas nu ut till Hockeyallsvenska Nybro Vikings. Burväktaren är dubbelregistrerad och kan gå fritt mellan klubbarna.

– Vi tror stenhårt på Hugo över tid, säger Niklas Wikegård till Djurgårdens hemsida.

Hugo Hävelid. Foto: David Wreland/Bildbyrån.

Det har inte gått som planerat för unge Hugo Hävelid i SHL – på fem matcher har han noterats för en räddningsprocent på 78,3, samt snittat 5,98 insläppta mål.

Nu står det klar att 21-åringen lånas ut och återvänder till Hockeyallsvenskan, på lån till Nybro Vikings. Lånet gäller över hela säsongen, men Hävelid kan kallas tillbaka till Djurgården vid behov.

– Det känns perfekt för oss och för Hugo att han får spela matcher kontinuerligt, snarare än att han får hoppa in varannan eller var tredje vecka. Han behöver tid på sig att hitta tillbaka till sitt spel och han är bara 21 år gammal. Vi tror stenhårt på Hugo över tid, säger Niklas Wikegård till Djurgårdens hemsida.

Nybro har tidigare haft Oskar Blomgren på lån från Malmö Redhawks, 21-åringen har dock återkallats till SHL-laget vilket har öppnat en lucka i laguppställningen. Deras rutinerade förstemålvakt Tex Williamsson är fortsatt skadad och med Blomgren tillbaka i Malmö har de endast Alexander Hellnemo att tillgå.

– Situationen med målvakterna har krävt en snabb åtgärd. Vi är glada över att vi, i samråd med Djurgården, snabbt kunde hitta lösningen i form av Hugo Hävelid. Detta ger oss den trygghet och målvaktsuppsättning vi behöver för närvarande, säger Nybros sportchef Mikael Aaro till klubbens hemsida.

Hävelid ansluter omgående och är tillgänglig under onsdagens match mellan Nybro Vikings och Södertälje.

Source: Hugo Hävelid @ Elite Prospects