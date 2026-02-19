Gör comeback – efter skräckskadan

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Hugo Gustafsson fick en klubba i ansiktet som gav honom en allvarlig ögonskada. Nu gör Växjöforwarden äntligen comeback – efter över tre månader på sidan.

Hugo Gustafsson ådrog sig en allvarlig ögonskada – gör nu comeback.

Foto: Niclas Jönsson / Bildbyrån.

Det var redan i omgång nio av SHL som Hugo Gustafsson åkte på en otäck smäll. I bortamatchen mot Rögle den nionde oktober fick forwarden en klubba upp mot ansiktet. Han lämnade omedelbart isen med uppenbart smärta. Kort därefter framgick det också att det var en allvarlig smäll.

En ögonskada har därefter hållit honom borta från spel. Där han själv har uppskattat sitt synbortfall till 80 procent på högerögat. Något som kanske aldrig kommer att repa sig fullt ut.

— De har sett att syncellerna och nerverna är så pass skadade och det går inte att göra något åt det. Det går inte att operera. Så jag kommer nog aldrig mer kunna se ordentligt, säger Gustafsson till Expressen.

Hugo Gustafsson hade en riktigt fin start på säsongen med sex poäng på sina nio första matcher. De tre föregående säsongerna gjorde 25-åringen 17, 16 respektive 16 poäng. Den här säsongen såg det ut som att han skulle ta nästa steg och var på god väg att slå personbästa. Nu är det nio omgångar kvar av grundserien, innan det är dags för Växjö att gå in i slutspelet.

När Växjö i kväll möter Luleå kommer alltså Gustafsson också att göra comeback.

Source: Hugo Gustafsson @ Elite Prospects