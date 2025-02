Leksandsstjärnan saknas igen – trots förhoppningarna

Marek Hrivík kommer inte till spel i torsdagsmötet med Linköping.

Trots tidigare förhoppningar får Leksandsstjärnan vänta på sin comeback.

Marek Hrivik. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Sedan 26 november har Marek Hrivík fått sitta vid sidan i Leksand, under ytterligare en skadedrabbad säsong i SHL. Nu missar den 33-årige slovaken ytterligare en viktig match när Dala-laget åker till Linköping under torsdagen. Detta enligt uppgifter till hockeysverige.se.



Det tunga beskedet kommer trots klubbens förhoppningar om att stjärnan skulle vara tillbaka i spel efter uppehållet.



– Marek fortsätter sin rehab och har föregående vecka stegrat träningen på is där han både tränat individuellt och i viss utsträckning med laget. Planen är att fortsätta stegra belastningen på is denna vecka. Vi utvärderar Marek dag för dag, sade lagläkaren Emilia Backman på klubbens sajt i måndags.

Opererades: ”Kronisk skada i knäet”

I slutet av december öppnade Hrivík själv upp om sin frånvaro i slovakiska Sportnet. Forwarden berättade då att han genomgått en knäoperation.



– Självklart är det inte idealiskt att lösa problemet mitt under säsongen, men jag ville lösa det så fort som möjligt så att jag kan spela slutet av säsongen, slutspelet och eventuellt VM på 100 procent. Jag kommer äntligen att kunna spela hockey på det sätt jag vet att jag kan, sade han då innan läkaren fyllde i:

– Marek hade kronisk skada på menisken i knäet, vilket begränsade honom i belastningen. Det har orsakat honom problem under lång tid. Lyckligtvis är hans knäligament och brosk bra, vilket borde båda gott för hans framtida prognos.