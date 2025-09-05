Otäcka scener utspelade sig under torsdagen när Rögles Isac Solberg rullades ut på bår.

Tacklingen hade delats ut av Växjös Brian Cooper i träningsmatchen och reaktionerna var starka på sociala medier.

– Det är olyckligt att en ung spelare får ont, säger nu Björn Hellkvist som svar till Smålandsposten.

Isac Solberg rullas ut på bår. Foto: Bildbyrån (montage).

Det var till slut ett lugnande besked som kom från Rögle efter att 20-årige Isac Solberg rullats ut på bår under torsdagen. ”Isac är vaken och talbar. Han har fått en konstaterad hjärnskakning och kommer åka vidare till Helsingborgs lasarett för vidare undersökning”, skrev SHL-klubben på sociala medier när supportrarna höll andan.



Växjös Brian Cooper, som delat ut smällen på Solberg nere i det ena hörnet av isen, fick även han kliva av, men med ett matchstraff.



Nu, efter de starka reaktionerna på sociala medier, uttalar sig Växjö-tränaren Björn Hellkvist om tacklingen som ser ut att sätta Solberg ur spel under en tid, nu i inledningen av säsongen.



– Egentligen inte alls, säger Hellkvist till Smålandsposten om hur han upplever situationen.

– Men det finns inget ont uppsåt, utan det är olyckligt att en ung spelare får ont, men vad jag förstod har det gått ganska bra, fortsätter han.

Hellkvist: ”Bör vara så pass redo så att man kan tävla”

För Växjös del klev Manuel Ågren av i mötet, men det handlade om att forwarden var trött efter en tids sjukdom. Matchen slutade 4–2 till Rögle.



– Ett stort steg i rätt riktning tycker jag. Ett helt okej Rögle och ett helt okej Växjö så det börjar ta sig, säger Hellkvist till SMP, men menar samtidigt att han vill se en hel del förbättring till försäsongens sista match, lördag mot Djurgården.

– Egentligen allting (vill Hellkvist förbättra till lördag). Men vi är inne i den delen av säsongen där det är ett steg i taget som gäller och bara för att serien börjar är man inte helt färdig. Sen bör man vara så pass redo så att man kan tävla om poängen och vi har en match kvar och det är bara att fortsätta knyta ihop punkterna.



Växjö inledde försäsongen med tre raka segrar mot Linköping, Malmö och Frölunda. Nu har man istället tre raka förluster efter möten med Hameenlinna, TPS och Rögle.



