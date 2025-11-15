”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Magnus Hellberg såg ut att ha pucken blockerad när Skellefteå gjorde 1–0. Sedan föll Djurgården ihop till 0–4.

– Jag tycker att det är en blockering, jag tycker att Mange har den, säger Oliver Kylington irriterat i TV4.

Oliver Kylington och situationen vid 0–1 mot Skellefteå. Foto: Bildbyrån och TV4 (skärmdump).

”Han menar att han har den blockerad, och det tycker också Kimby”

Så lät det tidigt i den andra perioden mot Skellefteå, från TV4:s kommentator Lars Lindberg, samtidigt som den ilskna Djurgårdstränaren visades i bild. Innan Mikkel Aagaard petat in 1–0 bakom en simmandes Magnus Hellberg såg nämligen målvakten ut att ha allt under kontroll. Ändå var domarna snabbt tydliga med att det hela var godkänt.

Därefter tog mötet en helt annan vändning där Djurgården släppte in både 0–2 och 0–3 innan nästa paus. I TV4 var därmed irritationen tydlig hos NHL-meriterade Oliver Kylington.

– Det är mycket gubbar framför mål och jag upplever att pucken är blockerad, men… tydligen inte. Det är lite shitshow där. Jag tycker att det är en blockering, jag tycker att Mange har den, men de får en scoop under plockhandsken och trycker in den, säger Kylington i sändningen och fortsätter.

– Sen ger vi dem för mycket momentum under andra perioden och kommer inte upp i nivå. Vi spelar inte alls med pucken utan ger bort den för mycket. Vi måste upp.

Kimbys svar: ”Det tycket jag är ett problem idag”

När reprisen rullades hade TV4:s Lars Lindberg följande teori till att domarna inte blåste för blockering.

– Det är en märkligt situation. Hellberg kan inte få in den där att Grewes skridsko är där, säger kommentatorn under matchen.

I TV4 kommer sedan följande ord från Robert Kimby när han får frågan om situationen.

– Jag tänker att det är lite det jag pratar om, att de vinner den fysiska kampen. Jag tycker att de är hetare kring målen och att de är bättre i närkampsspelet överlag. Ser man till deras sida så upplever jag att de får bygga på sin energi hela tiden, och tvärtom för oss, säger huvudtränaren.

– Vi skulle behöva skruva lite på ödmjukheten och vad det krävs för att vinna mot så här bra lag. Att man hela tiden behöver föda sin egen energi och inte deras. Det tycket jag är… inte ett stort problem, men det är ett problem idag, fortsätter han.