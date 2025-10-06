Christopher Heino-Lindberg synar, efter samtal med klubbrepresentanter, samtliga 14 SHL-lag inför och under säsongen. Sist ut: Växjö.

Christopher Heino-Lindberg är en tidigare målvakt som under karriären spelade för klubbar som AIK, Hammarby och Färjestad. Han hörs och syns numera i podcasten Hockeymorgon som produceras av DobbTV för Sportbladet.

Foto: Bildbyrån (montage).

Henrik Evertsson har inga planer på att förnya sin playbook. Han vann guld senast 2022-23 och har landat fyra SM-guld senaste tolv åren. Han tar istället in Björn Hellkvist som ska få lyda order och med övervakande ögon hjälpa offensiven på banan.

Evertsson hämtar även in rutinerade Joakim Fagervall från Ringerike Panthers som assisterande tränare. Lite intressant då ”Jocke” inte varit assisterande på 26 år! (med ett kort undantag från andraligan i Ryssland)

Växjö kommer se ut som vanligt. Backtränaren Fredrik Hellgren är givetvis kvar som Evertssons högra hand och kommer se till att man är täta bakåt. Detta blir Fredriks 19:e raka säsong i Växjö vilket är helt otroligt, snacka om kontinuitet. Björn och Jocke kommer att få pilla på offensiven.

Björn har faktiskt historiskt sett ofta en väl fungerande offensiv i sina lag.

Jag tänker framförallt på hans tid i Leksand men även den i Modo när man gick till hockeyallsvensk final mot Björklöven men som sedan avbröts på grund av coronapandemin.

Starten i Växjö har varit en offensiv succé! Man har haft ett glödhett powerplay som gjort mål på i stort sett allt även om det svalnat något de senaste matcherna.

Truppen: ”Ska vara i sitt livs bästa form”

Man har tappat sin guldmålvakt Emil Larmi. En rutinerad klassmålvakt som har en högstanivå som hör mer hemma på andra sidan pölen än i Europa men Larmi har varit ojämnheten själv senaste två säsongerna och faktum är att Adam Åhman statistiskt sett varit bättre. Åhman har tagit kliv varje år och känns mer och mer som en färdig etta. Man har dessutom plockat in Ludvig Persson från Brynäs som var seriens jämnaste målvakt förra säsongen.

På backsidan har Joel Persson sett rejält revanschsugen ut och fått igång ett fint poängsnitt.

I fjol var Joels poängmässigt sämsta säsong sedan 2015 då han åkte och letade flippmackor i Tyringe. Rapporter säger att ”captain of the ship” ska vara i sitt livs bästa form.

Keegan Lowe och Zach Giuttari kommer hålla rent framför kassen och man har Brian Cooper som följer med i anfallen.

Som Växjö-guden säger så är det ju inte ”playbookens fel” att offensiven är trubbig. Och visst, när man ifjol tog hem Marcus Sylvegård och övertalade Robert Rosén att leka hockey igen så blev det produktion framåt direkt. Rosén har lagt av och Mackan Sylvegård sa ”varsågoda” på bred skånska när han åkte för ”cashen” i Filanders Biel-Bienne. Den nya spetsen ser dock bättre ut än på länge.

Joel Persson. Foto: Bildbyrån/Jonas Ljungdahl.

Nya spetsiga Växjö: ”Vilken klassback”

Reid Gardiner från Kärpät har kommit in och tagit ligan med storm! Han dunkade in 78 mål de tre senaste säsongerna i Liiga och har börjat på precis samma nivå i SHL.

Hans handledsskott påminner om en annan gammal sniper, Hannes Hyvönen, på sättet de båda maskerar sitt skott och smack, så sitter den i nätmaskorna.

Man har fyllt på med finska landslags centern Eemeli Suomi som snittade 1 poäng per match förra säsongen. Tidigt förra säsongen gjorde man klart med skickliga Lucas Elvenes som börjat otroligt bra och framförallt hittat kemi med just Gardiner.

Otto Koivula och Dylan McLaughlin är solid leverans sedan tidigare.

Felix Robert är en spelare jag gillat från första stunden mina ögon vilade över hans spel. Men poängproduktionen har uteblivit. Men jag tror fortfarande att det finns mer att hämta i Robert.

Dennis Rasmussen blir inte yngre men har fått en rejäl nytändning i inledningen av denna säsongen. Nu börjar Dennis se ut precis så som man hoppats på när man tog in honom förra säsongen.

Lucas Elvenes, Brogan Rafferty och Dennis Rasmussen. Foto: Bildbyrån/Jonas Ljungdahl.

Den senaste värvningen in heter Brogan Rafferty. Och nu pratar vi ”frosting” på kakan, vilken klassback. Brogan har varit stadig i sin poängproduktion flera år i Grand Rapids Griffins. Men att han skulle börja ösa in poäng och ligga på 2+7 på sina första sju matcher hade nog ingen kunnat räkna ut. Av det jag sett så är det “högre hyllan” på killens spelsinne och tillsammans med Joel Persson så kommer man tillhöra den absoluta toppen av SHLs spelskickligaste powerplaybackar.

Att Växjö på pappret ska slåss om topp sex är väl inget att snacka om. Men i verkligheten har allt handlat om hur det defensiva loket ska få folk till målkalaset och hur bra den nya spetsen kommer att vara. Man kan ju säga att det varit jackpott på precis allt så här långt.

Men en stark höst betyder inte alltid en stark vår och det återstår att se om Björn Hellkvist som fått fart på det han blev tillsatt att göra kommer lyckas ha med sig gruppen hela vägen in i mål den här gången..

Source: Växjö Lakers HC @ Elite Prospects