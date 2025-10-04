Christopher Heino-Lindberg synar efter samtal med klubbrepresentanter samtliga 14 SHL-lag inför och under säsongen.

Nu har turen kommit till nykomlingen Djurgården.

Hyllar värvningarna: ”Fullträff på allt”

Frågetecknet: ”Får man skador är man riktigt illa ute”

”Måste växa in i SHL-kostymen fort”

Så ska Djurgården undvika kval i SHL.

”Då blir den tunnare truppen ett spetsigt vapen”

Christopher Heino-Lindberg är en tidigare målvakt som under karriären spelade för klubbar som AIK, Hammarby och Färjestad. Han hörs och syns numera i podcasten Hockeymorgon som produceras av DobbTV för Sportbladet.

Christopher Heino-Lindberg synar Djurgårdens lagbygge i SHL, 2025/2026.

Foto: Bildbyrån (Collage)

Så tog sig Djurgården tillbaka till SHL

Stockholms stolthet är tillbaka på öfre efter tre säsonger som arbetarklass.

Niklas Wikegård lämnade rampljuset efter 20 år som tv-hallåa och tog sig in på bakgården för att gnugga igen. Målet var glasklart från start. Djurgårdens IF skulle tillbaka till SHL.

Han kryddade en redan stark trupp med lite artisteri och signade Fredric Weigel och ”storebror” Dick Axelsson. Från Brynäs hämtade han vinnarnas vinnare Tyler Kelleher och för att stabilisera upp defensiven, August Berg från MoDo. Marcus Krüger hade året innan fått bära ett tungt lass som ledare när man förlorade den hockeyallsvenska finalen mot Brynäs. Så Wikegård ville ha in en vapendragare till Marcus, en till kravställare som kunde hjälpa tränarstaben att driva gruppen mot det utsatta målet.

Han ringde veteranen Patrick Thoresen och en rockkonsert senare var allt klart.

När nyheten kom ut att Thoresen var klar minns jag hur jag tänkte: ”Nu går DIF upp”. Jag har hört från nära källor, som spelat med Patrick, vilken typ av ledare han är. Under tiden han spelade i NHL så ska han ha skällt ut superstjärnor när de inte spelade efter gruppens behov.

Det starkaste minnet från den heta derbyfinalen var hur bra Albin Grewe var. Jag behöver inte ens blunda för att se hans skottäckningar i det sista bytet innan isen fylls av ett supporterhav.

Niklas Wikegård lyckades få upp Djurgården tillbaka till finrummet.

Foto: Sara Damne/Bildbyrån

Fullträff på forwards

Den nya forwardsupplagan är en bra mix mellan erfarenhet och utvecklingsbar talang. Kollar man på vad som kommit in så är det fullträff på precis allt så här långt.

Charles Hudon och Joe Snively är just nu etta och tvåa i den interna poängligan och ser ut som den spetsen man hoppats på. Förutom skicklighet på isen så ska Hudon och nya importen Jesse Ylönen vara killar som även tillför ledaregenskaper utanför isen. Jesse Ylönen med sina 111 NHL-matcher har även visat sig vara produktiv.

Charles Hudon är en av DIF:s viktigaste spelare.

Foto: Maxim Thore/Bildbyrån

Tunn backsida

Backsidan känns riktigt fin, om vi pratar HockeyAllsvenskan. Visst, den är kryddad med offensiv spets i Joey LaLeggia som kommit igång riktigt bra och Gustav Lindström som haft en mer defensiv roll i AHL. Men ska DIF inte bli ett bottennapp så måste den stora massan “oprövade kort” växa in i SHL-kostymen fort!

Backsidan är tunn och får man skador så är man riktigt illa ute. Wikegård tror jag kände av läget rätt tidigt och lyckades landa rutinerade Philip Holm. Nu har Holm varit ganska ojämn i starten men bör kunna bli en viktig kugge att luta sig mot över tid.

Philip Holm är ett rutinerat namn på backsidan.

Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Stark lagmoral

Djurgården har ett oprövat tränarteam på SHL-nivå där målvaktstränaren Micke ”Pilot-Micke” Andreasson är den enda med SHL-rutin. Dessa herrar kommer att ställas inför större och tuffare uppgifter än tidigare och bli synade i sitt ledarskap på ett helt annat sätt. I HockeyAllsvenskan hade man nämligen tillgång till den bästa truppen.

Starten på SHL-äventyret har varit precis så lyckad som djurgårdarna hoppats på, efter raset på Avicii Arena där man fick 2-11 i baken mot Frölunda så reste man sig direkt och vann två raka matcher. Det säger en hel del om lagmoral och välmående innanför väggarna. Men det återstår att se om det är det klassiska nykomlingsruset man går på där motståndet lätt underskattar eller om det finns ett grundspel att luta sig emot när sensommaren slagit om till vintermörker?

Robert Kimby gör sin första säsong som SHL-tränare.

Foto: Johan Bernström/Bildbyrån

Så ska Djurgården undvika kval

Ska man summera det hela så har Djurgården den tunnaste spetsen av alla lag på pappret. Det betyder dock inte att den är den sämsta! Ska man klara sig från negativt kval så måste det se ut på följande sätt.

Charles Hudon avgör jämna täta matcher i powerplay och blir en av hela ligans bästa målskyttar.

Magnus Hellberg lyckas sno en match i veckan och håller sig skadefri!

Linus Klasen och Krügers kroppar behöver hålla i en tuffare liga.

Båda spelarna har redan hunnit varit borta från spel och där Klasen väntas vara borta en längre tid.

Men viktigast av allt så måste man få utveckling på samtliga SHL-debutanter. Skulle Anton Frondell och Victor ”Mini-Fimpen” Eklund få sina SHL-genombrott redan denna säsongen, vilket mycket redan tyder på, så blir den tunnare truppen ett spetsigt vapen.

Och som man brukar säga med unga talanger, där kan det hända grejer!

