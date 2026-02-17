”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Efter en fin säsong i Kiekko-Espoo har Heikki Liedes haft det svårare med poängproduktionen i Luleå. Trots det oroar han sig inte över sin framtid.

– Jag behöver inte oroa mig för att vara utan ett jobb i höst, säger han till Norrländska Socialdemokraten.

Heikki Liedes är inte orolig att vara utan jobb i höst

Foto: Simon Eliasson / Bildbyrån

Under OS-uppehållet har Luleå Hockey haft lite ledighet. Efter några dagars avkoppling på spahotell för Heikki Liedes del var han och laget tillbaka på isträning under måndagen igen.

Finländaren har haft den trögt med poängproduktionen under säsongen – trots 44 poäng under sin senaste i Finland. I Luleå står han just nu kvar på sex poäng (2+4). Hur framtiden ser ut för honom är fortfarande inte bestämd, men hos 33-åringen är det inte något som oroar överhuvudtaget.

Stänger inte dörrarna för varken Finland eller Sverige

Det är nämligen ett flertal finska klubbar som ska ha visat intresse för forwarden, vilket Heikki tycker känns skönt.

– Ja och jag behöver inte fatta ett beslut nu, utan kan ta det när säsongen är slut. Som jag brukar göra. Så jag kan fokusera på mitt spel och det jag kom hit för, att hjälpa det här laget vinna matcher och titlar. Jag ser verkligen fram emot våren. Vi har ett bra lag och är i form, så det känns som att den kan bli rolig, säger han till tidningen.

33-åringen tycker själv att han har haft det knepigt att anpassa sig och hitta sin plats i laget, men att det nu känns bra och gärna hoppas på en fortsättning med Luleå.

– Det vore fint. Jag älskar den här ligan. Jag vill bli så bra jag kan och att spela här är mer krävande och utvecklande. Varenda match är en utmaning. Situationen där hemma är samtidigt intressant.



Source: Heikki Liedes @ Elite Prospects