Här kastar nyförvärvet handskarna: ”Rejält temperament”

Det hettade till mer än väntat under lördagens försäsongsmöte med HV71.

Efter en utdelad smäll och kastade handskar fick Örebros nyförvärv, Sean Malone, ta en tidig dusch.

– Han blev riktigt irriterad där, 30-åringen, säger Expressens kommentator i sändningen.

Sean Malone får matchstraff mot HV71. Foto: Expressen (skärmdump).

HV71 vet nu med säkerhet vem Sean Malone är.



När Jönköpingslaget ställdes mot Örebro under helgens träningsläger på Gotland, introducerade sig nämligen amerikanen genom att kasta handskarna. 30-åringen hade fullföljt med en tackling på Isac Brännström bakom HV71:s mål och fann sig själv inom kort i en stökig situation. Domarna diskuterade det hela och till slut fick han kliva av isen med ett matchstraff, för att ta en tidig dusch.



– Amerikanen Sean Malone med rejält temperament här i augusti månad, tre veckor till SHL-premiär. Han trycker till Brännström där i sargen. Brännström tar armarna runt om Malone sen, som kastar handskarna. Det brukar inte vara särskilt mycket bubblande känslor så tidigt under den här delen av säsongen, säger Expressens kommentator i sändningen.

Örebro fick ett lagstraff på fem minuter, men kunde ändå kliva in i andra periodpausen med en 2–1-ledning.



– Det går lite fram och tillbaka. Lite mycket utvisningar, tungt här med sista femman, men annars tycker jag att vi sköljer på bra och får många lägen, säger Örebros Melvin Fernström till Expressen inför tredje.



HV71 fick in 2–2 i den sista akten, men mot slutet skickade Sampo Ranta in en puck som styrdes in bakom HV:s burväktaren för dagen, Frederik Dichow.



Segern mot HV innebar även att Örebro kunde lämna Gotland som vinnare av Svenska spel Trophy 2025.



HV71 – Örebro: 2–3

HV71: Olle Alsing, Joona Luoto.

Orebro: Kalle Kossila, Teemu Turunen, Sampo Ranta.

