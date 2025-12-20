HA-succén slår till – gör sitt första SHL-mål

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Eddie Levin har slagit igenom stort i Vimmerby och Kalmar senaste åren.

På lördagen gjorde han sitt första SHL-mål – när han inlånad till HV71 kvitterade mot Djurgården.

– Det är jättekul, säger forwarden i TV4.

Eddie Levin är målskytt i SHL. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN / kod MB / MB1267

Den tidigare plåtslagaren Eddie Levin fortsätter att gå från klarhet till klarhet. 25-åringen har gjort 53 poäng på 75 matcher i Hockeyallsvenskan de senaste ett och ett halvt åren för Vimmerby och Kalmar.

Succén har gjort Levin till hockeyproffs – och plåtslagarkarriären är på is.

Gör sitt första mål i SHL

På lördagen gjorde han sin andra SHL-match för HV71, efter att ha varit utlånad i matchen mot Malmö i början av december (förlust 1–4).

Då slog Levin till – och kvitterade i stormötet med Djurgården till 1–4. Efter en lysande passning från Lukas Rousek, trädde han in pucken bakom Magnus Hellberg i Djurgården.

– Vilken spännande resa han är ute på hittills, hockeymässigt, säger Björn Oldéen i TV4.

Innan dess hade Joe Snively gett Djurgården ledningen.

Men innan den första perioden var över, hade backen Colby Sissons lyckats göra 2–1 för bortalaget med ett backskott.

Vid båda målen ifrågasattes målvakten Lassi Lehtinens insats.

Matchen pågår..