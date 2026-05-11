Montreal med ny seger i serien mot Buffalo Sabres

Montreal har tagit greppet mot Buffalo Sabres, efter seger med 6–2 (1–1, 3–1, 2–0) på hemmaplan i Stanley Cup-kvartsfinal herr. Därmed leder Montreal matchserien med 2-1.

Tage Thompson gjorde 1–0 till Buffalo Sabres efter bara 53 sekunder på pass av Rasmus Dahlin. Montreal kvitterade till 1–1 efter 15.31 när Alex Newhook hittade rätt framspelad av Jake Evans.

Montreal stod därefter för tre raka mål i andra perioden när laget gick från 1–1 till 4–1 på bara 6.12.

Buffalo Sabres reducerade dock till 4–2 genom Rasmus Dahlin efter 14.46 av perioden.

8.46 in i tredje perioden slog Kirby Dach till på pass av Alexandre Texier och Phillip Danault och ökade ledningen. Efter 15.14 nätade Alex Newhook på nytt framspelad av Nick Suzuki och Jake Evans och ökade ledningen för Montreal. Det fastställde slutresultatet till 6–2.

Nästa match spelas på onsdag 01.00.

Montreal–Buffalo Sabres 6–2 (1–1, 3–1, 2–0)

Stanley Cup-kvartsfinal herr

Första perioden: 0–1 (0.53) Tage Thompson (Rasmus Dahlin), 1–1 (15.31) Alex Newhook (Jake Evans).

Andra perioden: 2–1 (26.05) Cole Caufield (Lane Hutson, Ivan Demidov), 3–1 (30.43) Zachary Bolduc (Joe Veleno, Alexandre Carrier), 4–1 (32.17) Juraj Slafkovsky (Lane Hutson, Cole Caufield), 4–2 (34.46) Rasmus Dahlin (Tage Thompson, Josh Doan).

Tredje perioden: 5–2 (48.46) Kirby Dach (Alexandre Texier, Phillip Danault), 6–2 (55.14) Alex Newhook (Nick Suzuki, Jake Evans).

Utvisningar, Montreal: 9×2 min, 2×10 min. Buffalo Sabres: 11×2 min, 2×10 min.

Ställning i serien: Montreal–Buffalo Sabres 2–1 (bäst av 7)

13 maj, 01.00, Montreal–Buffalo Sabres