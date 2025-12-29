Lånar ut VM-backen till Hockeyallsvenskan

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Gregor Biber har efter förra säsongens genombrott haft svårt att ta en plats i Rögle. Nu lånas 19-åringen ut till Troja/Ljungby i Hockeyallsvenskan.

Foto: Niclas Jönsson / Bildbyrån.

Foto: Niclas Jönsson / Bildbyrån.

Rögle plockade förra säsongen upp Gregor Biber från juniorlaget. Den österrikiska backen gjorde då 50 matcher och tre poäng. Med sin rejäla spelstil imponerande han också i seniorhockeyn. I slutet av säsongen spelade han mellan 15 och 20 minuter per match.

Säsongen avslutades också med ett VM i Stockholm.

Den här säsongen har talangen haft det tuffare. Under Dan Tangnes ledning har Gregor Bibers speltid sjunkit. De senaste fyra matcherna har han legat mellan fyra och sju minuter per match. För en spelare i den åldern behövs det nu mer istid för att utvecklas. Då har det också blivit klart med ett lån till Hockeyallsvenskan.

Det är Troja/Ljungby som har valt att plocka in tonåringen.

— Troja kommer att spela många viktiga matcher under andra halvan av säsongen och det här är en bra möjlighet för Gregor att få värdefull istid. Han kommer framför allt att kunna gå dit när speltiden hos oss är begränsad, säger sportchef Hampus Sjöström i ett pressmeddelande.

Bibers kontrakt med Rögle löper ut efter säsongen.

Även Isak Norlin lånas ut till Nybro. Junioren har redan gjort tre matcher där under säsongen och får nu en ny chans i Hockeyallsvenskan.

