Gregor Biber har ett utgående kontrakt med Rögle.

Samtidigt är han draftad av NHL-klubben Utah.

Huruvida det blir en flytt över till USA nästa säsong är oklart för 19-åringen.

– Det är fortfarande öppet, säger han till Helsingborgs Dagblad.

Gregor Biber.

Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

Rögles 19-årige backtalang Gregor Biber går en oviss framtid till mötes.

Den österrikiske försvararen har ett utgående kontrakt med SHL-klubben, samtidigt som NHL-klubben Utah Mammoth äger rättigheterna till honom efter att ha draftat Biber i fjärderundan 2024.

– Det är fortfarande öppet. Jag har pratat med Rögle också. Jag skulle inte ha något emot att stanna ett år till, men vi får se vad som händer och vad Utah säger om det. Det är inte bestämt än. Vi vet fortfarande inte riktigt vad jag gör nästa år, säger Biber till Helsingborgs Dagblad.

Vill inte stressa: ”Måste vara redo”

Biber är samtidigt noga med att han inte vill stressa över till Nordamerika.

– Jag vill vara den bästa versionen av mig själv när jag kommer dit. Du kan bara göra ett första intryck där så jag måste vara redo för det och vill inte stressa. Jag vill få den nya erfarenheten, det är inget snack om det, men jag måste se vad som är bäst för mig och sen fatta ett beslut, säger Biber.

Missade elva matcher på grund av hjärnskakning

Under fjolårssäsongen, när den österrikiske juniorbacken slog sin in i Rögles SHL-lag, berättade han att hans plan var att åka över till Nordamerika efter den här säsongen. Huruvida det blir verklighet av den planen eller inte återstår således att se, då han ännu inte är kontrakterad av Utah.

Den här säsongen har skadebekymmer begränsat Biber till elva SHL-matcher med Rögle, där en hjärnskakning mot Djurgården höll honom borta från spel i en och en halv månad. Totalt missade han elva matcher innan han gjorde comeback mot Växjö i mitten på november.

– Det var inte lätt i början, men jag har haft ett fantastiskt stöd från alla här. Jag har inte haft det tidigare och visste inte hur jag skulle hantera det, så de hjälpte mig mycket. Jag skyndade inte på någonting. Men det var en lång tid utan att göra särskilt mycket. Det var en tuffare tid, men det kändes lättare i slutet, säger Biber.

