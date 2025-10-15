Leksand har redan fått tillbaka Anton Johansson och Peter Cehlarik. Nu är även Max Veronneau på väg mot en comeback för dalalaget.

– Snart ska han tillbaka på återkoll och ta bort de skydd han bär, säger Johan Hedberg till Falu-Kuriren.

Max Veronneau går mot comeback för Leksand.

Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån.

Max Veronneau hann bara spela tre matcher innan oturen var framme. Kanadensaren åkte på en skada som har hållit honom från spel sedan den 18 september, alltså nästan en månad. Det var sagt runt fyra veckor när skadan inträffade. Något vi nu börjar närma oss.

Och då ser det också ut som att Leksand kan få tillbaka sin nyckelspelare inom kort.

– Han är säkerligen på väg in i träning vad jag förstår. Snart ska han tillbaka på återkoll och ta bort de skydd han bär. Jag tror inte att det är alltför långt bort nu, säger Johan Hedberg till FK-sporten.

I premiären gjorde Max Veronneau 1+1 men sedan gick han poänglös i två matcher innan skadan inträffade. För Leksand vore det självfallet viktigt att få tillbaka forwarden, som ska vara en ledande spelare i laget. Till torsdagens match mot Brynäs ser det ut som att dalalaget får tillbaka Anton Johansson och Peter Cehlarik. Nu kan det alltså snart vara ytterligare ett namn som snart är tillbaka i spel.

Även Arvid Eljas är på skadelistan just nu.

Source: Max Véronneau @ Elite Prospects