Joel Persson missade SHL-premiären borta mot Brynäs.

När Växjö i dag spelar hemmapremiär mot HV71 kommer backstjärnan till spel.

– Det är alltid roliga matcher att spela, säger han till Smålandsposten.

Joel Persson.

Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Efter att ha missat lördagens SHL-premiär borta mot Brynäs tränade Joel Persson med Växjö under måndagens isträning. Svaren därifrån blev positiva – och när Växjö i dag spelar säsongens första hemmamatch i SHL så pekar allt på att Persson finns med i laget.

– Det ser väl ut så. Det var såklart jobbigt att sitta bredvid när serien drog igång men det kändes bra på träningen i dag (läs: i går), säger Persson till Smålandsposten.

Att det väntar ett möte med Smålandskonkurrenten HV71 ger hemmapremiären en liten extra krydda.

– Det är alltid roliga matcher att spela. Mycket känslor, bra tryck på läktaren och ja, det blir alltid kul, säger Persson.

Suomi och Nilsson tillgängliga för spel

Förutom Joel Persson saknades även forwarden Ludvig Nilsson samt nyförvärvet Eemeli Suomi i lördagens premiär mot Brynäs. Samtliga spelare väntas nu finnas tillgängliga för spel mot HV71 under tisdagen.

– Fick positiva svar från dem. Om inget tillstöter under dagen (läs: gårdagen) bör de kunna spela, säger tränaren Björn Hellkvist till Smålandsposten.

Persson spelade 43 matcher för Växjö förra säsongen och noterades för 23 poäng (3+20).



