Glädjebesked för Folin: ”Kämpat otroligt mycket”

Frölundas toppback Christian Folin har haft allt annat än en optimal försäsong. Det har inte blivit något spel i varken träningsmatcher eller CHL, och premiären såg länge ut att vara i fara. Nu står det klart att Folin kommer till spel mot Linköping, detta enligt Göteborgs-posten.

Christian Folin spelar SHL-premiären. Foto: Simon Eliasson.

Under säsongen 24/25 drogs Christian Folin med skador på ett knä och en tumme. Skadorna skulle sedan tvinga honom till operationer under sommaren, men planen var ändå att backen skulle vara spelklar redan innan SHL-premiären.

Detta blev dock inte fallet och 34-åringen har missat försäsongen och samtliga CHL-matcher. Nu menar Göteborgs-posten att backen ska vara spelklar inför hemmapremiären mot Linköping.

– Att få spela en hemmapremiär, det är något man saknat hela sommaren – och det är något som jag kämpat otroligt mycket för de senaste veckorna, säger backen i GP:s podd Klubbland.

– Jag tänkte och trodde att jag skulle spela några CHL-matcher innan, men det blev inte riktigt som jag ville. Vi gjorde fel den första veckan och gick på det lite för hårt. Jag hade inte varit på is under hela sommaren, men det är svårt när jag var taggad och ville vara med och köra. Men vi fick ta ett steg tillbaka, helt enkelt, fortsätter han.

”Många bakom kulisserna”

Christian Folin riktar ett särskilt tack till de inom Frölundas förening som hjälpt honom under rehabiliteringen.

– Det är ganska många bakom kulisserna som inte får nån kärlek, men de har jobbat och slitit hårt för att jag ska kunna vara redo! Tack till dem! Så kör vi på lördag.

Source: Christian Folin @ Elite Prospects