För tredje året i rad tvingas HV71 att kvala. Trots den negativa trenden har klubben fortfarande supportrarnas fulla stöd. Det tog inte mer än fem minuter innan biljetterna till de två fösta hemmamatcherna sålde slut, det meddelar SVT.

HV71 har publikens stöd i kvalet

Foto: Caisa Rasmussen / Bildbyrån

Missnöjet har varit stort bland många supportrar efter att HV71 återigen kommer att behöva kvala för att hålla sig kvar i SHL. Trots att föreningen satsade i år slutade säsongen ändå med en tung placering, näst sist i tabellen. Det innebär kvalspel mot Leksand där en plats i SHL står på spel.

Trots tre raka misslyckade säsonger tycks publiken inte ha tappat hoppet. När biljetterna till de två första hemmamatcherna i kvalserien släpptes under måndagsmorgonen dröjde det bara minuter innan allt var uppbokat. På fem minuter var samtliga platser till de inledande matcherna i hemmaarenan slut.

Det är inte bara Leksands och HV:s herrlag som har en tuff säsong, även i SDHL tvingades de nämnda klubbarna att kvala sig kvar i ligan. I lördags blev det klart att HV71 stannar kvar i SDHL efter att ha vunnit två raka kvalmatcher mot dalmasarna.

På onsdag den 18 mars klockan 19:00 drar kvalserien i SHL igång. Eftersom att HV71 knep den näst sista platsen i tabellen kommer de att ha hemmaplansfördel.

