Frölundas jättesmäll: Kuggen kan ha brutit armen

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Hösten har varit en av veteranens bästa i Frölunda-tröjan.

Nu kan Christian Folins säsong vara över – då det befaras att han har brutit armen, detta i matchen mot Färjestad.

– Det är inte omöjligt. Vi får komma ut med information om det, säger Robert Ohlsson till Göteborgs-Posten.

Christian Folin råkade illa ut mot Färjestad. Foto: Christian Örnberg / BILDBYRÅN / COP 166 / CO0654

Christian Folin kommer att saknas i Frölunda framöver.

– Det kommer att ta ett tag, säger Robert Ohlsson enligt GP, efter smällen mot Färjestad.

För i Frölundas rivalseger, så skadade sig Folin. 34-åringen träffades av Magnus Nygrens slagskott, som gick via Nicklas Lasu skridsko och upp i underarmen på backen.

”Det är inte omöjligt”

Det blev inget spel i de sista 40 minuterna av matchen.

Att det kan röra sig om ett brutet ben i armen, det utesluter inte tränare Ohlsson.

– Det är inte omöjligt. Vi får komma ut med information om det, säger han till GP.

Source: Christian Folin @ Elite Prospects