Frölundas jättesmäll: Kuggen kan ha brutit armen
Hösten har varit en av veteranens bästa i Frölunda-tröjan.
Nu kan Christian Folins säsong vara över – då det befaras att han har brutit armen, detta i matchen mot Färjestad.
– Det är inte omöjligt. Vi får komma ut med information om det, säger Robert Ohlsson till Göteborgs-Posten.
Christian Folin kommer att saknas i Frölunda framöver.
– Det kommer att ta ett tag, säger Robert Ohlsson enligt GP, efter smällen mot Färjestad.
För i Frölundas rivalseger, så skadade sig Folin. 34-åringen träffades av Magnus Nygrens slagskott, som gick via Nicklas Lasu skridsko och upp i underarmen på backen.
”Det är inte omöjligt”
Det blev inget spel i de sista 40 minuterna av matchen.
Att det kan röra sig om ett brutet ben i armen, det utesluter inte tränare Ohlsson.
– Det är inte omöjligt. Vi får komma ut med information om det, säger han till GP.
