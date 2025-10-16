Under CHL-matchen mellan Frölunda och SC Bern träffades Frölundas Tom Nilsson av en medspelares skridsko. 32-åringen fick ett djupt sår i ena låret och behövde ses till av en lagläkare.

– Det var ett öppet sår, så man ser först fascian (bindväven) som gått sönder och sedan ser man ner till muskeln, säger han till Göteborgs-posten.

Tom Nilsson skadades i CHL-matchen mellan Frölunda och SC Bern. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån.

Under tisdagen drabbade Frölunda samman med svensklaget SC Bern i CHL – SHL-laget skulle komma vinnande ur battaljen då resultatet skrevs 4-3.

Kvällen hade dock kunnat bli betydligt dystrare, då Frölundas Tom Nilsson råkade ut för en riktigt skräckskada i andra perioden. Det var i en kampsituation som 32-åringen fick medspelaren Jacob Petersons skridsko över låret, vilket resulterade i ett djupt skärsår. Nilsson reagerade inte till en början på olyckan.

– Direkt när det hände så kände jag att det sved till lite. Sedan fortsatte jag att spela, det är ju så när man är mitt i det. Jag hann inte reflektera eller se nånting. Men sedan var det en avblåsning och jag kunde kolla lite. Det var djupt och det kom ganska mycket blod. Då var det bara rakt in i omklädningsrummet, säger försvararen till GP.

32-åringen fick lämna isen och ta sig in i omklädningsrummet för att få såret sytt, men återvände senare till matchen. Backen var dock inte skärrad på grund av olyckan.

Tom Nilsson har inga bestående men till följd av skadan, och förväntas komma till spel i kvällens match mot Timrå.

