Det blev hemmalaget Frölunda som vann mot Luleå i SHL. 4–1 (2–1, 1–0, 1–0) slutade matchen på lördagen.

Frölunda är perfekta med tre vinster och nio poäng på de första tre matcherna den här säsongne.

Frölunda–Luleå – mål för mål

Luleå tog ledningen i första perioden genom Markus Nurmi.

Noah Dower Nilsson och Noah Hasa låg sen bakom vändningen till 2–1 för Frölunda. Efter 11.09 i andra perioden nätade Arttu Ruotsalainen, på pass av Erik Thorell och Dominik Egli och gjorde 3–1. 12.32 in i tredje perioden nätade Frölundas Erik Thorell framspelad av Nicklas Lasu och Noah Hasa och ökade ledningen.

Frölundas Erik Thorell stod för ett mål och två assists.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Luleå med 2–0.

I nästa omgång har Frölunda Djurgården borta i Avicii Arena, tisdag 23 september 19.00. Luleå spelar hemma mot Djurgården torsdag 25 september 19.00.

SHL, Scandinavium

Första perioden: 0–1 (10.39) Markus Nurmi (Pontus Andreasson, William Håkansson), 1–1 (11.03) Noah Dower Nilsson (Linus Högberg), 2–1 (18.36) Noah Hasa (Erik Thorell, Nicklas Lasu).

Andra perioden: 3–1 (31.09) Arttu Ruotsalainen (Erik Thorell, Dominik Egli).

Tredje perioden: 4–1 (52.32) Erik Thorell (Nicklas Lasu, Noah Hasa).

