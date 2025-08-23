Frölunda-spelarens sorg: ”Sommaren blev en mardröm”

Frölundas målvakt Tobias Normann har gått igenom en tuff sommar.

Men efter sin pappas bortgång har tillbakagången till träning och att hänga med lagkamraterna hjälpt mycket.

– Det har varit jättefint att komma i gång med det som jag gillar och jag vet att det är det som farsan ville att jag skulle göra, säger han till Göteborgs-Posten.

Frölunda-målvaktens sommar har inneburit sorg.

Foto: Bildbyrån

Frölunda går in i den kommande säsongen med två starka målvakter. Så väl rutinerade Lasse Johansson som den yngre Tobias Normann finns att tillgå.

Men för den sistnämnda har sommaren varit tung. Tobias Normanns pappa dog i sviterna av en hjärtattack, en chock för familjen.

För Göteborgs-Posten berättar Normann om hur det har varit för honom.

– Ja, sommaren blev en mardröm. Hela sommaren var tuff, egentligen. Sedan hjälpte det att komma tillbaka till Göteborg, att träffa laget. Att lyssna på alla deras problem istället för mina egna. Det har varit jättefint att komma i gång med det som jag gillar och jag vet att det är det som farsan ville att jag skulle göra. Att bara fortsätta trumma på och bära efternamnet med stolthet.

Lättnaden: ”Den är inte farlig”

Han valde att själv göra undersökningar av sitt eget hjärta. Där hittade man en extrabana vid målvaktens hjärta som skulle kunna orsaka problem när hjärtat rusar. Han opererades och nu har läkarna full koll på läget – som Normann själv beskriver det.

– De gick in och testade hur banan funkade med olika pulser. Banan låg på en för farlig plats, så det var för hög risk att att bränna den – ifall de missade nåt. Som tur var är det den mildaste versionen av den sjukdomen jag har, så den är inte farlig.

Tobias Normann, 24, har gjort ett starkt intryck de senaste åren för AIK och Frölunda och spelar även för det norska landslaget. Uppgifter kring NHL-intresse har också cirkulerat.

Under fredagen förlorade Frölunda mot Leksand med 1–2 efter en sen kvittering från Leksand, och sedan en stark straffläggning från dalalaget.