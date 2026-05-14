Färsk från ett andra SM-guld med Skellefteå går tankarna fortsatt mot Frölunda för Andreas Johnson. Åtminstone är det en återkomst forwarden är öppen för.

– Det är inga stängda dörrar, säger 31-åringen i en intervju med Göteborgs-Posten.

Andreas Johnson öppnar för en återkomst i Frölunda. Foto: Bildbyrån (montage).

Den nu 31-årige Andreas Johnson sitter på ett kontrakt till 2027 med Skellefteå. Ändå är han redan nu tydlig med att en återkomst i Frölunda kan vara möjlig.

I en intervju med Göteborgs-Posten berättar forwarden om firandet i Marbella, efter SM-guldet. Men han försöker också laga de delar av bron som brändes när han, 2024, firade mot Frölunda-supportrarna genom att glida på knä efter ett OT-avgörande i SM-semifinalen.

– Jag tänkte inte att vi var i Scandinavium just för stunden. Det var lite klantigt, så här i efterhand. Det var inga roliga miner efter, direkt, säger han i GP:s hockeypodd ”Klubbland”.

Samtidigt öppnar Andreas Johnson för en återkomst i Göteborgsklubben.

Öppnar för återkomst i Frölunda: ”Lockande”

Forwarden som kom fram i Frölundas juniorverksamhet berättar:

– Jag har inte tänkt jättemycket på framtiden, men visst hade det varit lockande att spela i Frölunda också någon gång i framtiden. Så det är inga stängda dörrar. Sedan är det kanske mer från deras sida – om de öppnar dörren någon gång i framtiden? Det vet man aldrig, säger han i intervjun med GP.

Johnson var med och tog SM-guld med Frölunda 2016, men har nu fått toppa det med två nya titlar i Skellefteå. Det dessutom intill brorsan Jonathan.

– Vi får ta och kolla på det när den dagen väl kommer. Både om man ska stanna eller om man ska iväg. Hockey är lite färskvara. Nåt år vill alla ha dig, ett annat år vill ingen ha dig. Jag kanske får åka till Österrike. Du vet aldrig, avslutar han.

