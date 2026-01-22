”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Frölunda bjöd på en mäktig hyllning till Nicklas Lasu för 1000 matcher och fick sedan se hur Ivar Stenberg smällde in 1–0. I TV4 förklarade sedan JVM-hjälten vad 36-åringen betytt för honom.

– Det betyder så mycket och det är sånt jag kommer ta med mig resten av livet, säger han bland annat.

Ivar Stenberg och Nicklas Lasu. Foto: Bildbyrån (montage).

Det blev lite av en trög start för Frölunda i torsdagsmötet med Skellefteå. Men det var av en god anledning.

Inför nedsläpp hyllades nämligen Nicklas Lasu för 1000 matcher i tröjan, och hela Scandinavium ställde sig upp. Och vad gör det förresten, att det går tyngre i början, om Ivar Stenberg ändå öppnar målskyttet.

Vid första pausen öppnade sedan Stenberg upp om vad Lasu betytt för honom.

– Gör Lasu 1000 matcher så jag tycker att han ska ha en sån hyllning idag. Det är en sjukt bra person som har hjälpt mig otroligt mycket. Denna hyllningen förtjänar han fullt. Det kanske inte blev riktigt bra (start på matchen efter), men det var gåshuvud på bänken. Det var mäktigt, säger han i TV4.

”Sånt jag kommer ta med mig resten av livet”

Supertalangen, som väntas göra upp om förstaplatsen i sommarens NHL-draft, och som nyligen är hemkommen från JVM som guldhjälte, berättar vidare.

– Han är en stor anledning till att jag spelar här idag. Jag hade honom som favorit när jag var liten. Han fick mig att känna mig bekväm förra året när jag kom upp. Han har gjort jäkligt mycket för mig, säger han och fortsätter:

– Det betyder svinmycket. Som uppvuxen Frölunda-supporter som haft honom som favorit, att komma upp och bli bemött på ett så bra sätt som jag har blivit… Det betyder så mycket och det är sånt jag kommer ta med mig resten av livet, att alltid ta hand om de unga och vara en bra förebild.

Noah Hasa utökade till 2–0 för Frölunda innan Skellefteå svarade. Matchen pågår!

Source: Nicklas Lasu @ Elite Prospects