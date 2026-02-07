Frölunda i skadekris – stjärnan går rakt in i laget

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Samuel Johannesson debuterar direkt.

Stjärnbacken kliver in i ett Frölunda som har tre ordinarie backar borta mot Luleå.

Samuel Johannesson gör debut för Frölunda. Foto: Bildbyrån

Filip Hasa, Linus Högberg, Jacob Peterson och Erik Thorell går skadade sedan tidigare. Dessutom har nu Frölunda Tom Nilsson och Nicklas Lasu utgått från truppen till eftermiddagens match mot Luleå.

Därmed kommer man att ge Samuel Johannesson sin debut i SHL för Frölunda, efter övergången från Nordamerika.

Stjärnbacken tillbaka i Luleå

25-åringen lämnade St. Louis Blues och deras AHL-lag Springfield Thunderbirds tidigare i veckan. Nu kommer han alltså till spel direkt.

Samtidigt saknas Casper Juustovaara Karlsson i Luleå, men samtidigt är Frederic Allard tillbaka i laget. Förra årets MVP i slutspelet när Luleå vann guld har inte spelat de två senaste matcherna för norrbottningarna.