Tom Nilsson är inne på sin sjätte säsong i Frölundas färger – och nu står det klar att det blir ytterligare två till för den 32-årige backen.

– Tom spelar med passion, tar stort ansvar och blir bara bättre och bättre, säger sportchef Fredrik Sjöström till klubbens hemsida.

Tom Nilsson. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån.

Tom Nilsson är inne på sin sjätte säsong och tredje sejour i Frölunda.

Backen har varit en viktig del i lagets försvar sedan han återvände från Djurgården inför säsongen 22/23. Nu belönas han med en kontraktsförlängning som sträcker sig över två säsonger. Försvararens stod på utgående kontrakt men blir nu kvar till minst säsongen 27/28.

– Vi är väldigt nöjda med att få fortsätta jobba med Tom. Han är en klippa och en viktig spelare för oss, framförallt defensivt. Tom spelar med passion, tar stort ansvar och blir bara bättre och bättre. Det här var en given kontraktsförlängning, säger sportchef Fredrik Sjöström.

Nilsson har gjort totalt 420 matcher i SHL och har noterats för 70 poäng (23+47) under sina elva säsonger i ligan.

– Vi har haft en bra diskussion och det här känns helt rätt. Jag trivs med hockeyn och som människa och att få två säsonger till är tryggt i min ålder. Det var ett självklart val, säger backen.

