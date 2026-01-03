Galna sviten – har nu vunnit tolv raka matcher

Frölunda segrade – 3–2 efter straffar

Frölundas tionde seger på de senaste tio matcherna

Filip Cederqvist matchvinnare för Frölunda

Det blev en riktigt tajt match när Växjö tog emot Frölunda i SHL. Matchen avgjordes först efter straffar där bortalaget var starkast. Slutresultatet blev 2–3 (0–2, 2–0, 0–0, 0–0, 0–1). Det avgörande straffmålet stod Filip Cederqvist för.

I och med detta har Frölunda hela tolv raka segrar i SHL.

LHC nästa för Frölunda

Dominik Egli gav gästande Frölunda ledningen efter 5.28 assisterad av Filip Cederqvist och Max Friberg.

0–2 kom efter 13.18 när Filip Hasa slog till efter förarbete av Jere Innala och Arttu Ruotsalainen.

Redan efter 1.35 i andra perioden reducerade Växjö till 1–2 genom Eemeli Suomi på pass av Joel Persson och Dylan Mclaughlin.

Efter 19.12 i andra perioden slog Dennis Rasmussen till och kvitterade för Växjö.

Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning.

Frölundas Filip Cederqvist blev matchvinnare med den avgörande straffen för gästerna.

Växjö har tre vinster och två förluster och 15–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Tisdag 6 januari möter Växjö Brynäs borta 18.00 och Frölunda möter LHC borta 15.15.

Växjö–Frölunda 2–3 (0–2, 2–0, 0–0, 0–0, 0–1)

SHL, Vida Arena

Första perioden: 0–1 (5.28) Dominik Egli (Filip Cederqvist, Max Friberg), 0–2 (13.18) Filip Hasa (Jere Innala, Arttu Ruotsalainen).

Andra perioden: 1–2 (21.35) Eemeli Suomi (Joel Persson, Dylan Mclaughlin), 2–2 (39.12) Dennis Rasmussen.

Straffar: 2–3 (65.00) Filip Cederqvist.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Växjö: 3-1-1

Frölunda: 5-0-0

Nästa match:

Växjö: Brynäs IF, borta, 6 januari 18.00

Frölunda: Linköping HC, borta, 6 januari 15.15