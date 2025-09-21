Lördagsmötet mellan Rögle och Leksand blev minst sagt stökigt.

Nu står det klart att både Mark Friedman och Stefan Milosevic anmälts till disciplinnämnden, precis som Linköpings Theodor Lennström.

Mark Friedman och Stefan Milosevic. Foto: Bildbyrån och TV4 (skärmdump).

Det gick hett till under flera av lördagens SHL-matcher. Matchstraff efter matchstraff delades ut och många minuter spenderades i utvisningsbåsen.



Nu har tre spelare anmälts till disciplinnämnden, varav två efter situationer i det stökiga mötet mellan Rögle och Leksand som slutade med en 4–0-seger för hemmalaget från Ängelholm.



Gabriel Fortier, Anton Johansson, Linus Sandin och Mark Friedman, var samtliga inblandade i det där slagsmålet mot slutet av matchen, men endast en är med på dagens lista som hamnar på disciplinnämndens bord, och då inte för det matchstraff som då delades ut.



Situationen som nu hamnat på disciplinnämnden gällande Rögles Mark Friedman handlar istället om en förstärkning i slutet av den andra perioden. Kanadensaren som gick in i en kamp med Leksands Oskar Lang, såg ut att få en klubba upp mot ansiktet, och fixade därigenom ett powerplay för sitt lag.



”Lang får upp klubban i ansiktet på Friedman som överdriver och förstärker situationen för att säkerställa att domarna skall ta en utvisning”, skriver man nu i anmälan.



För Stefan Milosevic del handlar det om den crosschecking han gav Simon Zether med åtta sekunder kvar att spela av matchen. Matchstraffet som då delades ut, ser därmed ut att följas av ytterligare straff.



”Stefan Milosevic crosscheckar Simon Zether i ansiktet/halsen med kraft i samband med avblåsning för blockering”, är formuleringen.

Lennström riskerar avstängning

Även Theodor Lennström, som fick matchstraff för en egen crosschecking i Linköpings möte med Skellefteå, riskerar avstängning.



”När det återstår 3.30 av andra perioden så sker det en crosschecking framför mål. Linköping-spelaren Nr 81 Theodor Lennström och Skellefteå-spelaren Nr 24 Oscar Lindberg är framför målet och kampar med varandra då Lennström med kraft crosscheckar Lindberg i huvudet”, står det i anmälan.



Mötet slutade i en 0–4-förlust för Linköping.



Se situationerna HÄR.