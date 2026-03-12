Berättar själv: Förändringen bakom målsuccén

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

De två föregående säsongerna har Fredrik Händemark gjort 18 mål – totalt. Den här säsongen har han slagit sitt personliga rekord och gjort 17 mål.

För hockeysverige.se berättar han om detaljen som ligger bakom succén.

– Ju äldre man blir, desto mer måste man försöka hitta nya vägar att bidra, säger han.

Fredrik Händemark har gjort succé i Malmö.

Foto: Bildbyrån.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Mycket av det offensiva fokuset i Malmö den här säsongen har legat på Janne Kuokkanen, Lauri Pajuniemi, Carl Persson och Axel Sundberg. Men faktum är att även Fredrik Händemark gör en mycket stark offensiv säsong. Faktum är att han med bred marginal redan slagit sitt tidigare målrekord på 14 kassar, från säsongen 19/20. Den noteringen slog han redan i januari.

I tisdagens 2-1-vinst mot Brynäs kom Malmökaptenens 17:e mål för säsongen.

– Det är inte illa för en icke-målskytt, skrattar han.

Men det är inte en slump att målutdelningen kommit i en rask takt den här säsongen. Händemark berättar själv att succén kommit efter att han helt enkelt tagit ett aktivt beslut att förändra sitt spel en aning.

– Jag har verkligen fokuserat på att hålla mig nära målet, jaga returer, skymma målvakten och den typen av saker. Det finns trots allt fakta och statistik på att målen görs nära mål, så jag försöker hålla mig däromkring. Och det har gett utdelning, berättar masen.

Fredrik Händemark om målsuccén i SHL

Händemark menar att det varit en fokuspunkt för honom den här säsongen.

– Jag har en stor och tung kropp och börjar bli lite äldre, och ju äldre man blir desto mer måste man försöka hitta nya vägar att bidra. Och just den grejen är en sak jag tänkt på i år. Jag försöker vara stationerad framför kassen och använda min kropp, min storlek. Jag har haft en del bra skymningar och gjort en del mål när våra skyttar har skjutit, så jag ska fortsätta med det.

Fredrik Händemark.

Foto: Bildbyrån.

Är det du själv som kommit till den här insikten, eller är det någon annan som pushat dig till att tänka så här?

– Nej, nej nej. Det här är det ingen som kan ta credd för. Det är jag som kommit till den här insikten, skrattar Händemark och fortsätter:

– Men man försöker liksom hitta grejer hela tiden för att liksom hålla sig kvar på en hög nivå. Det är bra om man kan hitta en detalj här och där och kan bidra med lite olika saker.

”Skönt att släppa den stressen”

Händemarks 17 mål på 49 matcher är bara ett färre än de mål han gjorde på 111 matcher de två föregående säsongerna – grundserie och slutspel inräknat.

– Ja, exakt. Vi får se var det här slutar. Men det handlar inte bara om målen i mitt spel, utan jag försöker bidra med annat också. I år har dock puckarna studsat in, helt enkelt.

Hur mycket har du hjälpts av att ni legat bra till i tabellen större delen av säsongen, istället för att ligga i botten och behöva kämpa för att ta er uppåt?

– Det är klart… Vi hade ju en rätt tuff start på säsongen men sen hade vi en ganska lång riktigt bra streak och satte oss på ett bra ställe i tabellen. Då kunde vi spela ut på ett helt annat sätt, under en ganska lång period, innan vi kom in i en liten dipp igen. Det är klart att det är skönare att ligga där uppe än att behöva kriga där nere och känna den stressen som man gör då.

Ifjol tog sig Malmö till en kvartsfinal, där de pressade serievinnande Brynäs. Då kom slutspelsframgången som något av en överraskning efter en tuff säsong. Nu har Malmö legat topp-sex större delen av säsongen innan den senaste tidens formsvacka gjort att man ramlat ner till plats sju.

– Det är svårt att jämföra laget från år till år, men vi har något bra på gång och har tagit steg i rätt riktning de två senaste åren. Vi får se var det tar vägen, men det ska bli spännande och intressant att se hur vi står oss i ett slutspel.

– Vi har haft en tung period, men nu tycker jag vi är på gång igen och att vi hittat ett bättre stäm i grejerna. Vi sitter ihop bättre och har en uppåtgående trend efter vår tuffa period. Den känslan ska vi bygga vidare på och gå in med i slutspelet också.

Fredrik Händemark har öst in mål.

Foto: Bildbyrån.

Malmö möter Leksand ikväll

Malmö, som har sju raka matcher utan en trepoängare, har tre poäng upp till en topp sex-plats. De avslutar mot formsvaga Frölunda på lördag och möter ikväll ett vilt kämpande Leksand som mot alla odds alltjämt kan undvika kvalspel.

– Dom är ju stekheta, får man säga, konstaterar Händemark.

– Det blir nog en bra match. Vi har ju fortfarande chansen på topp-sex också, så det kommer verkligen vara två lag som går för det. Vi ska köra hela vägen in nu, och så får vi se var det slutar.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects