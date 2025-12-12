”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Frans Haara har saknats i Skellefteå på grund av en överkroppsskada. Nu börjar dock 21-åringen närma sig en comeback och under slutet av veckan tränade backen fullt ut med laget.

– Det är riktigt kul att vara igång för fullt igen, säger Haara till Norran.

Frans Haara. Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån.

Frans Haara har missat tio av 26 matcher den här säsongen – men nu börjar den 21-åringen närma sig en comeback till isen. Backen har dragits med en skada och tvingats gå med gips, men under slutet av veckan var han åter i full träning med laget.

Trots den längre frånvaron har de första träningarna med laget sedan skadan gått förvånansvärt bra.

– Jag trodde det skulle kännas lite knackigare, men det har känts bra.

Exakt när 21-åringen kommer vara tillbaka i spel återstår dock att se.

– Vi får se. Vi tar det som det kommer.

Source: Frans Haara @ Elite Prospects