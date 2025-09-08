Försäsongstabellen: Här är SHL-lagen som var bäst på försäsongen
I helgen spelade SHL-klubbarna sina sista försäsongsmatcher inför SHL-säsongen.
Här är klubbarna som presterade bäst och sämst resultat inför inför premiären.
Match för match – så gick det under försäsongen.
Poäng
(Segrar, övertidssegrar, övertidsförluster, förluster)
1. Luleå | 7 matcher | 5-0-2-0 | 17 poäng
2. Frölunda | 8 matcher | 5-0-2-1 | 17 poäng
3. Örebro | 7 matcher | 5-0-1-1 | 16 poäng
4. Skellefteå | 6 matcher | 5-0-0-1 | 15 poäng
5. HV71 | 7 matcher | 4-1-0-2 | 14 poäng
6. Brynäs | 6 matcher | 4-0-1-1 | 13 poäng
7. Djurgården | 6 matcher | 3-1-1-1 | 12 poäng
8. Rögle | 7 matcher | 4-0-0-3 | 12 poäng
9. Färjestad | 6 matcher | 3-1-0-2 | 11 poäng
10. Leksand | 7 matcher | 1-3-2-1 | 11 poäng
11. Linköping | 6 matcher | 2-1-0-3 | 8 poäng
12. Växjö | 7 matcher | 2-1-0-4 | 8 poäng
13. Malmö | 6 matcher | 1-1-2-2 | 7 poäng
14. Timrå | 7 matcher | 2-0-1-4 | 7 poäng
Poängsnitt
(Segrar, övertidssegrar, övertidsförluster, förluster)
1. Skellefteå | 6 matcher | 5-0-0-1 | 2,50
2. Luleå | 7 matcher | 5-0-2-0 | 2,42
3. Örebro | 7 matcher | 5-0-1-1 | 2,28
4. Brynäs | 6 matcher | 4-0-1-1 | 2,16
5. Frölunda | 8 matcher | 5-0-2-1 | 2,12
6. HV71 | 7 matcher | 4-1-0-2 | 2,00
7. Djurgården | 6 matcher | 3-1-1-1 | 2,00
8. Färjestad | 6 matcher | 3-1-0-2 | 1,83
9. Rögle | 7 matcher | 4-0-0-3 | 1,71
10. Leksand | 7 matcher | 1-3-2-1 | 1,57
11. Linköping | 6 matcher | 2-1-0-3 | 1,33
12. Malmö | 6 matcher | 1-1-2-2 | 1,16
13. Växjö | 7 matcher | 2-1-0-4 | 1,14
14. Timrå | 7 matcher | 2-0-1-4 | 1,00
