I helgen spelade SHL-klubbarna sina sista försäsongsmatcher inför SHL-säsongen.

Här är klubbarna som presterade bäst och sämst resultat inför inför premiären.

Skellefteå och Luleå tog fem segrar vardera under försäsongen.

Foto: Bildbyrån

Match för match – så gick det under försäsongen.

Poäng

(Segrar, övertidssegrar, övertidsförluster, förluster)

1. Luleå | 7 matcher | 5-0-2-0 | 17 poäng

2. Frölunda | 8 matcher | 5-0-2-1 | 17 poäng

3. Örebro | 7 matcher | 5-0-1-1 | 16 poäng

4. Skellefteå | 6 matcher | 5-0-0-1 | 15 poäng

5. HV71 | 7 matcher | 4-1-0-2 | 14 poäng

6. Brynäs | 6 matcher | 4-0-1-1 | 13 poäng



7. Djurgården | 6 matcher | 3-1-1-1 | 12 poäng

8. Rögle | 7 matcher | 4-0-0-3 | 12 poäng

9. Färjestad | 6 matcher | 3-1-0-2 | 11 poäng

10. Leksand | 7 matcher | 1-3-2-1 | 11 poäng



11. Linköping | 6 matcher | 2-1-0-3 | 8 poäng

12. Växjö | 7 matcher | 2-1-0-4 | 8 poäng



13. Malmö | 6 matcher | 1-1-2-2 | 7 poäng

14. Timrå | 7 matcher | 2-0-1-4 | 7 poäng

Luleå och Frölunda var poängbäst under försäsongen.

Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Poängsnitt

(Segrar, övertidssegrar, övertidsförluster, förluster)

1. Skellefteå | 6 matcher | 5-0-0-1 | 2,50

2. Luleå | 7 matcher | 5-0-2-0 | 2,42

3. Örebro | 7 matcher | 5-0-1-1 | 2,28

4. Brynäs | 6 matcher | 4-0-1-1 | 2,16

5. Frölunda | 8 matcher | 5-0-2-1 | 2,12

6. HV71 | 7 matcher | 4-1-0-2 | 2,00



7. Djurgården | 6 matcher | 3-1-1-1 | 2,00

8. Färjestad | 6 matcher | 3-1-0-2 | 1,83

9. Rögle | 7 matcher | 4-0-0-3 | 1,71

10. Leksand | 7 matcher | 1-3-2-1 | 1,57



11. Linköping | 6 matcher | 2-1-0-3 | 1,33

12. Malmö | 6 matcher | 1-1-2-2 | 1,16



13. Växjö | 7 matcher | 2-1-0-4 | 1,14

14. Timrå | 7 matcher | 2-0-1-4 | 1,00