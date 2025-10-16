Leksands mörka trend fortsätter – förlorade mot Brynäs

Brynäs segrade – 3–2 mot Leksand

Oskar Lindblom avgjorde för Brynäs

Tredje förlusten i rad för Leksand

Leksand förlorade mötet med Brynäs borta med 2–3 (0–1, 1–1, 1–1) i SHL på torsdagen. Det trots att laget gjorde två raka mål och kom tillbaka från underläge 2–0 till 2–2 i tredje perioden.

Djurgården nästa för Brynäs

Nicklas Bäckström gjorde 1–0 till Brynäs efter bara 1.18 framspelad av Kieffer Bellows. Brynäs gjorde 2–0 genom Lucas Pettersson efter 10.10 i andra perioden.

Leksand reducerade dock till 2–1 genom Lukas Vejdemo med 4.44 kvar att spela av perioden. Leksand kvitterade också till 2–2 genom Tinus Luc Koblar i tredje perioden.

Brynäs kunde dock avgöra till 3–2 efter 7.55 i tredje perioden genom Oskar Lindblom.

Det här var Brynäs tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Leksands fjärde uddamålsförlust.

För hemmalaget betyder resultatet tionde plats i tabellen. Leksand är på tolfte plats. Så sent som den 18 september låg Leksand på andra plats i tabellen.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 18 oktober. Då möter Brynäs Djurgården på Hovet 15.15. Leksand tar sig an Färjestad hemma 18.00.

Brynäs–Leksand 3–2 (1–0, 1–1, 1–1)

SHL, Monitor ERP Arena

Första perioden: 1–0 (1.18) Nicklas Bäckström (Kieffer Bellows).

Andra perioden: 2–0 (30.10) Lucas Pettersson (Mattias Norlinder, Nicklas Bäckström), 2–1 (35.16) Lukas Vejdemo (Tinus Luc Koblar, Michael Lindqvist).

Tredje perioden: 2–2 (47.22) Tinus Luc Koblar (Joonas Lyytinen, Andro Kaderli), 3–2 (47.55) Oskar Lindblom (Christian Djoos, Johan Larsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 3-0-2

Leksand: 1-0-4

Nästa match:

Brynäs: Djurgårdens IF, borta, 18 oktober

Leksand: Färjestads BK, hemma, 18 oktober