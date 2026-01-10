”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Serieledaren mot jumbon – det blev mycket jämnare än vad många hade trott.

Till slut kunde Frölunda fira tre hemmapoäng efter 6-4 i Scandinavium.

– Vi kunde absolut ha vunnit den här matchen, säger Johan Hedberg, tränare i Leksand i TV4.

Johan Hedberg. Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN / COP 173 / DE0331

Ledningen bytte hand i matchen flera gånger.

Tio mål – och drama in i slutsekunderna. Det satt långt inne, men för Frölunda blev det en seger som bröt den två matcher långa (eller korta) förlustsviten.

För när lagen gick in för att utkämpa den sista perioden i fajten, stod det lika på fyra i matchen. Till slut blev Frölunda ett nummer för stort Leksand – efter två mål mot slutet.

– Tyvärr får vi aldrig några powerplay, så vi får kolla på hur vi kan få till oss lite fler utvisningar, säger Johan Hedberg efter matchen i TV4.

Bakom segern låg – mest av alla, Jere Innala. Den finländske stjärnan gjorde tre mål i segern och blev därmed hattrickhhjälte.

Frölunda – Leksand 6–4

Frölunda: Theodor Niederbach, Linus Weissbach, Jere Innala x3, Max Lindholm

Leksand: Gabriel Fortier, Jon Knuts, Oskar Lang, Andre Kaderli