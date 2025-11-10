Förlänger med backsuccén: ”Naturlig del av Djurgården”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Colby Sissons, 27, förlänger med Djurgården.

Efter succén i Hockeyallsvenskan har poängen fortsatt komma från stjärnbacken i SHL.

– Sissons har blivit en naturlig del av det här laget och en naturlig del av Djurgår’n, säger Niklas Wikegård till Djurgårdens hemsida.

Colby Sissons måljublar. Foto: Bildbyrån

Colby Sissons var en av kvalhjältarna som tog Djurgården upp i SHL efter att ha anlänt sommaren innan. Med 41 poäng i Hockeyallsvenskan blev han näst bäste poängplockare i det allsvenska Djurgården som tog steget upp.

Nu har succén fortsatt och i år har han gjort tio poäng på 17 matcher i SHL som en gjuten del av första backpar i DIF.

På måndagen blev det officiellt att han stannar i klubben över säsongen 2027/28.

– Sissons har blivit en naturlig del av det här laget och en naturlig del av Djurgår’n. Han kom in och gjorde en jättefin säsong ifjol, sen hade vi ärligt talat inte riktigt koll på var det skulle ta vägen.

– Steget från att vara en av Hockeyallsvenskans bästa backar till att spela i SHL är rejält. Men Colby har verkligen visat att han inte bara kan spela utan även vara riktigt bra på SHL-nivå, säger Djurgårdens sportsligt ansvarige Niklas Wikegård till klubbens hemsida.

”Kan knappt vänta”

Det nya avtalet gläder även backen själv.

– Jag är väldigt stolt över sättet som vi startat den här säsongen och kulturen som vi bygger inom klubben. Nu kan jag knappt vänta på framtiden i Djurgården, säger han.