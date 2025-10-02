Jakub Vrana sänkte Luleå – som förlorade igen

Luleå Hockey bjöd publiken i Coop Norrbotten Arena på en efterlängtad present.

Inför nedsläpp mot Linköping presenterades Brian O’Neills förlängning med klubben.

Men matchen slutade i att man blev nollade av bottenlaget Linköping (förlust 0–2).

En av segerorganisatörerna blev Jakub Vrana med 2–0 målet.

Jakub Vrana blev hjälte med första målet. Foto: Bildbyrån

Luleå plockade in den då 36-årige centern Brian O’Neill inför den föregående säsongen. Succén blev omedelbar och ledargestalten med ett ”A” på bröstet var starkt bidragande till lagets SM-guld.

Nu har 37-åringen skrivit ett nytt kontrakt med Luleå, som håller honom i klubben tills året han fyller 40, det vill säga sommaren 2028.

Ny förlust för Luleå – efter tunga starten

Det presenterade Luleå på isen inför pucksläppet mot Linköping på torsdagen.

Även om starten på året varit skakig för de regerande mästarna har Brian O’Neill bjudit på tio poäng (6+4) redan efter sju matcher.

Den skulle bli ännu skakigare – om man bara ser till den första perioden. För Ty Rattie slog till i den 17:e minuten med ledningsmålet för LHC. I den andra perioden gjorde Jakub Vrana sitt första mål för Linköping och Jesper Myrenberg lyckades sedan nolla Luleå.

Därmed har Luleå förlorat för femte gången på sex matcher.