Tinus Luc Koblar har varit ett stort utropstecken för Leksand den här säsongen. Nu tas han ut i det norska A-landslaget.

Tinus Luc Koblar.

Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Norge ska bege sig till Frankrike för att möta värdlandet, Danmark och Ungern i en fyrnationsturnering i november. I den norska truppen, som tagits ut av nye landslagschefen Patrick Thoresen och nye förbundskaptenen Sjur Robert Nilsen, finns som vanligt mängder av spelare som huserar i Sverige.

En av dem: Leksands 18-årige talang Tinus Luc Koblar. Centern, som valdes i andrarundan av NHL-draften i somras, har tagit en fast plats i Leksands SHL-lag och har gjort 2+1 på tio matcher. Han spelade förra säsongen U18-VM för Norge, och tog även plats i det lag som spelade i U20-VM:s B-division.

Nu fortsätter kometresan med A-landslagsdebut.

I övrigt ställer Norge upp med en stark målvaktssida där både Jonas Arntzen och Tobias Normann tar plats. På backplats återfinns svenskbekantingar som Johannes Johannesen, Max Krogdahl, Mattias Nørstebø och Sverre Rønningen. Framåt sticker namn som Eskild Bakke Olsen, Martin Johnsen, Noah Steen, Petter Vesterheim och Djurgårdsduon Emilio Pettersen och Håvard Østrem Salsten ut.

Truppen i sin helhet

Målvakter:

Jonas Arntzen

Henrik Haukeland

Tobias Normann

Backar:

Isak Hansen

Sander Hurrød

Johannes Johannesen

Max Krogdahl

Mattias Nørstebø

Sverre Rønningen

Kristian Østby

Forwards:

Philip Granath

Michael Haga

Martin Johnsen

Tinus Luc Koblar

Thomas Olsen

Eskild Bakke Olsen

Thomas Berg-Paulsen

Emilio Pettersen

Eirik Østrem Salsten

Håvard Østrem Salsten

Samuel Solem

Noah Steen

Petter Vesterheim

Markus Vikingstad