Född 2007 – nu får Leksands talang spela i A-landslaget
Tinus Luc Koblar har varit ett stort utropstecken för Leksand den här säsongen. Nu tas han ut i det norska A-landslaget.
Norge ska bege sig till Frankrike för att möta värdlandet, Danmark och Ungern i en fyrnationsturnering i november. I den norska truppen, som tagits ut av nye landslagschefen Patrick Thoresen och nye förbundskaptenen Sjur Robert Nilsen, finns som vanligt mängder av spelare som huserar i Sverige.
En av dem: Leksands 18-årige talang Tinus Luc Koblar. Centern, som valdes i andrarundan av NHL-draften i somras, har tagit en fast plats i Leksands SHL-lag och har gjort 2+1 på tio matcher. Han spelade förra säsongen U18-VM för Norge, och tog även plats i det lag som spelade i U20-VM:s B-division.
Nu fortsätter kometresan med A-landslagsdebut.
I övrigt ställer Norge upp med en stark målvaktssida där både Jonas Arntzen och Tobias Normann tar plats. På backplats återfinns svenskbekantingar som Johannes Johannesen, Max Krogdahl, Mattias Nørstebø och Sverre Rønningen. Framåt sticker namn som Eskild Bakke Olsen, Martin Johnsen, Noah Steen, Petter Vesterheim och Djurgårdsduon Emilio Pettersen och Håvard Østrem Salsten ut.
Truppen i sin helhet
Målvakter:
Jonas Arntzen
Henrik Haukeland
Tobias Normann
Backar:
Isak Hansen
Sander Hurrød
Johannes Johannesen
Max Krogdahl
Mattias Nørstebø
Sverre Rønningen
Kristian Østby
Forwards:
Philip Granath
Michael Haga
Martin Johnsen
Tinus Luc Koblar
Thomas Olsen
Eskild Bakke Olsen
Thomas Berg-Paulsen
Emilio Pettersen
Eirik Østrem Salsten
Håvard Østrem Salsten
Samuel Solem
Noah Steen
Petter Vesterheim
Markus Vikingstad
