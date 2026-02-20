Leksandsmålvakten fick avbryta – mitt i matchen: ”Vill inte gå in på det”

Återkomsten för Filip Larsson gick inte som planerat. Mitt i matchen tvingades han avbryta och gick rakt ut i omklädningsrummet.

– Jag vill inte gå in på det, säger målvakten till Falu-Kuriren.

Leksands målvakt Filip Larsson lämnar isen haltandes – Gidlöf får hoppa in

Foto: Johan Löf / Bildbyrån

Leksands jättevärvning Filip Larsson gjorde comeback i gårdagens match när laget var på besök hos Skellefteå. Dock gick återkomsten inte som önskat, efter att Larsson släppte in matchens första skott på mål.

– Faktiskt så tänkte jag inte så mycket på det. Det var bara tråkigt, såklart i stunden, men jag la inte så mycket värderingar i hur den gick in. Jag bara tänkte att jag skulle köra på, det var bara att släppa, säger målvakten till Falu-kuriren.

Därefter räddade Leksandsmålvakten 19 skott han fick mot sig. Sedan såg det otäckt ut när Larsson gick raka vägen ut i omklädningsrummet, haltandes.

Filip Larsson: ”Det är absolut ingen fara”

Då fick målvaktskollegan Marcus Gidlöf hoppa in, något han inte var förberedd på.

– Jag satt bara och väntade tills det skulle hända någonting i matchen. Jag tyckte det var rätt avslaget då och då, men man ser alltid till att vara redo om man får man chansen, säger han till Falu-Kuriren.

Larsson kom tillbaka, men höll sig till bänken. Efter matchen ville han inte gå in på vad som hände, men att allt ska vara under kontroll.

– Jag vill inte gå in på det, men det är absolut ingen fara. Jag kommer att träna fullt imorgon (fredag) så det är lugnt, säger Larsson.

Leksand gick segrande ut mötet efter att Gidlöf stängde igen och räddade de åtta skotten han fick på sig, slutresultatet blev 1-2.

Source: Filip Larsson @ Elite Prospects