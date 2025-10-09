Filip Johansson är äntligen tillbaka för Rögle BK.

Backen gör säsongsdebut i SHL mot Växjö efter sin skada under försäsongen.

Filip Johansson är äntligen spelklar igen för Rögle. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Det var i den sista träningsmatchen inför SHL-säsongens start som olyckan var framme för Filip Johansson. När Rögle mötte HV71 borta klev backen av med en skada. De första prognoserna uppgav att 25-åringen inte skulle bli borta länge men skadan har visat sig vara värre än först befarat.

Johansson har nämligen varit borta i över en månad till följd av skadan i sista försäsongsmatchen. Men nu är backen äntligen tillbaka igen för Rögle. När skåningarna tar emot Växjö Lakers hemma i Catena Arena under torsdagskvällen finns Filip Johansson med i laguppställningen för första gången den här SHL-säsongen. Han är uppsatt som sjundeback i Rögles lineup inför matchen. I övrigt saknar Rögle både Gregor Biber och Linus Sjödin i kvällens tillställning.

Förra säsongen noterades Johansson för åtta mål och 17 poäng på 51 matcher från sin backplats. Han blev därmed uttagen och fick göra Tre Kronor-debut under fjolåret. Totalt var han med under tre samlingar med landslaget och spelade sex matcher med Tre Kronor.

Flera SHL-spelare gör comeback i kväll

Johansson är däremot inte den enda spelaren som är tillbaka från skada och gör comeback under kvällens SHL-omgång. Även HV71 får tillbaka en viktig spelare i form av Andreas Borgman som kliver in i laguppställningen igen efter sin skada som kom i SHL-säsongens andra omgång. Borgman går rakt in i HV:s första backpar tillsammans med Olle Alsing till kvällens bortamatch mot Luleå.

Ett annat bottenlag, Linköping, får också viktig förstärkning till sin bortamatch mot Leksand. Remi Elie har bara kommit till spel i en match så här långt och har brottats med skadeproblem hela hösten. Men nu är kanadensaren tillbaka i laguppställningen och han ersätter därmed Jakub Vrána rakt av då stjärnvärvningen saknas med en hjärnskakning.

Source: Filip Johansson @ Elite Prospects