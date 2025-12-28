”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Felix Sandström gjorde sin första match i SHL sedan mars 2019.

Då stod han för en målvaktstavla när HV71 förlorar med 3-1 mot Rögle.

– Det är en groda, en gåva, jobbigt läge för Sandström, säger TV4:s kommentator Patrik Westberg.

Felix Sandström stod för ett kostsamt misstag i HV71:s förlust. Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån & TV4/Skärmdump (Montage)

För ett par veckor sedan värvade HV71 en ny målvakt i form av Felix Sandström. Sedan dess hade däremot Lassi Lehtinen fått spela i tre raka matcher. Men i söndagens bortamatch mot Rögle fick Sandström chansen. Han klev då in och fick göra sin första start i SHL sedan 12 mars 2019, när han senast spelade i HV71.

Men det blev ingen rolig comeback för Sandström. HV71 kom ut fint inledningsvis och skapade några chanser under matchens första minut, men sedan tappade nästjumbon. 1-0 till Rögle kom efter 12:32 sedan lagkaptenen Anton Bengtsson hållit sig framme och styrt in ledningsmålet bakom Sandström. Det var Bengtssons blott andra mål för säsongen.

Bara några minuter senare fick HV chansen att spela powerplay, men trots en man mer lyckades laget släppa in ännu ett mål. I ett numerärt underläge utökade Rögle till 2-0 efter mål av Paul LaDue. I andra perioden blev sedan ännu värre för HV71 och de släppte in sitt andra mål i powerplay. Rögle gjorde ytterligare ett mål i boxplay, men den här gången kom det efter ett misstag av Felix Sandström.

Målvaktstavla av Felix Sandström

Rögle skickar ner pucken i HV-zonen och Felix Sandström går ut bakom målet för att möta pucken. Men Dennis Everberg kommer störtandes i full fart och hinner dit samtidigt som Sandström inte når pucken eftersom den är på fel sida av linjen bakom mål. Everberg och Sandström hamnar i en duell som Rögleforwarden vinner och han spelar sedan bak pucken till Anton Bengtsson som sätter sitt andra mål i matchen för 3-0 till Rögle.

– Det är en groda, en tavla. Det är en gåva, jobbigt läge för Sandström, säger TV4:s kommentator Patrik Westberg i sändningen.

3-0 till Rögle efter två perioder och HV71 hade bara lyckats skjuta sex skott på mål under 40 minuters hockey.

– Det är klart att det är frustrerande. Det är två mål i vårt egna powerplay där vi ska skapa momentum men i stället gör de två kassar. Det är olyckligt det som händer på målet men det finns saker innan det som vi behöver justera för att inte sätta oss själva i den situationen, säger HV-backen Niklas Hansson till TV4.

I tredje perioden fick HV71 kontakt när Riley Woods reducerade till 3-1 efter bara några minuters spel. HV tog sedan över spelet helt och hållet vilket tvingade Rögle att ta timeout. Bortalaget skapade mängder med chanser men Rögle-målvakten Arvid Holm stod på huvudet och såg till att behålla Rögles tvåmålsledning. Han stod i vägen för allting som HV skapade under resten av matchen och Rögle kunde därmed hålla undan och vinna med 3-1.

Rögle – HV71 3–1 (2-0,1-0,0-1)

Rögle: Anton Bengtsson 2, Paul LaDue.

HV71: Riley Woods.

Source: Felix Sandström @ Elite Prospects