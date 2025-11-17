”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Under fjolåret slog Felix Nilsson, 20, igenom på SHL-nivå och 2023 draftades han av Nashville Predators. Var den spelskicklige forwarden kommer att spela nästa säsong är oklart.

– Vi får se. Jag trivs jättebra här, säger 20-åringen till Helsingborgs Dagblad.

Felix Nilsson. Foto: Petter Arvidsson/Bildbyrån.

22 poäng (5+17) på 40 matcher – det var Felix Nilssons facit under fjolårssäsongen. Den här säsongen har 20-åringen stått för åtta poäng (2+6) på 20 matcher för sitt Rögle.

Forwarden valdes på plats 43 av Nashville Predators i NHL-draften 2023, men har kontrakt med Rögle som sträcker sig över nästa säsong. Det är dock oklart vart han kommer spendera nästa säsong.

– Jag vet faktiskt inte vad som händer, jag har inte pratat så mycket med dem (Nashville). Jag har kontrakt här nästa år också. Det är inte bara jag som bestämmer, utan en klubb där borta som har lite att säga, säger Felix Nilsson till HD.

Stockholmaren SHL-debuterade för Rögle som 17-åring redan säsongen 22/23 och har noterats för 33 poäng (8+25) på 119 matcher. Nilsson har även gjort ett flertal matcher för Småkronorna, Juniorkronorna och Tre Kronor. Vare sig han kommer att lämna Sverige för Nordamerika nästa säsong är ännu oklart.

– Vi får se. Jag trivs jättebra här. Jag blir jätteglad om jag är kvar här i ett år till. Om det inte blir så kommer Rögle alltid vara i mitt hjärta och jag kommer alltid se tillbaka på den här tiden som jättebra.

Source: Felix Nilsson @ Elite Prospects