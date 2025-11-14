NHL-draftad back lånas ut till Hockeyettan

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Felix Färhammar draftades av New York Rangers i årets draft – nu är backen klar för spel i Hockeyettan. 18-åringen lånas ut av Örebro till Piteå inför helgens matcher mot Lindlöven och Forshaga.

Felix Färhammar (v). Foto: Johan Bernström/Bildbyrån.

Den lovande unge backen Felix Färhammar lånas ut från Örebro till Piteå i Hockeyettan. 18-åringen lånas ut med anledning av skador på Piteås backsida, Färhammar får också chansen att spela seniorhockey.

Lånet sträcker sig enbart över helgen, då Piteå drabbar samman med Linlöven och Forshaga. Klubben lånar även in den 29-årige försvararen Felix Såsser som vanligtvis spelar med Rosvik IK i division två.

Felix Färhammar har gjort två SHL-matcher och har noterats för åtta poäng (1+7) på femton matcher med Örebros U20-lag den här säsongen. Han tingades av New York Rangers på plats 203 i årets draft.

