Felix Carell återvänder till Kalmar efter fem SHL-matcher med Malmö. Backen är spelklar redan till veckans matcher mot Karlskoga och Mora.
Malmö hade skador på bland annat Seth Barton och valde då att kalla hem Felix Carell. Backen kom då från en succéartad tid i Kalmar och Hockeyallsvenskan. På sina första sex matcher stod junioren för två mål och en assist.
Det blev sedan alltså fem matcher i SHL, där Malmö förlorade samtliga, innan han nu återvänder till Kalmar. I helgen blev det också två matcher med U20-laget.
Kalmar har samtidigt fortsatt att gå starkt och ligger just nu trea i Hockeyallsvenskan. Nu får de också tillbaka en back som spelade runt 15 minuter per match under sin förra sejour i klubben.
Felix Carell gör sitt sista år som junior och spelade, förutom en match i Hockeyettan, i U20 Nationell hela förra säsongen. På försäsongen visade han däremot framfötterna med Malmö och i Hockeyallsvenskan inledde han riktigt starkt. Det återstår nu att se om han kan hålla i formen från i slutet av september.
I veckan väntar matcher mot Karlskoga och Mora för Kalmar.
