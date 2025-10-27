Felix Carell återvänder till Kalmar efter fem SHL-matcher med Malmö. Backen är spelklar redan till veckans matcher mot Karlskoga och Mora.

Felix Carell återvänder till Kalmar efter ett par veckor i Malmö.

Foto: Aron Broman / Bildbyrån.

Malmö hade skador på bland annat Seth Barton och valde då att kalla hem Felix Carell. Backen kom då från en succéartad tid i Kalmar och Hockeyallsvenskan. På sina första sex matcher stod junioren för två mål och en assist.

Det blev sedan alltså fem matcher i SHL, där Malmö förlorade samtliga, innan han nu återvänder till Kalmar. I helgen blev det också två matcher med U20-laget.

Kalmar har samtidigt fortsatt att gå starkt och ligger just nu trea i Hockeyallsvenskan. Nu får de också tillbaka en back som spelade runt 15 minuter per match under sin förra sejour i klubben.

Felix Carell gör sitt sista år som junior och spelade, förutom en match i Hockeyettan, i U20 Nationell hela förra säsongen. På försäsongen visade han däremot framfötterna med Malmö och i Hockeyallsvenskan inledde han riktigt starkt. Det återstår nu att se om han kan hålla i formen från i slutet av september.

I veckan väntar matcher mot Karlskoga och Mora för Kalmar.

Source: Felix Carell @ Elite Prospects